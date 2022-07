Rubato il furgoncino di una Onlus di Milano sul Gargano

FOGGIA, 30/07/2022 – (gazzettadelsud) È accaduto a Marina di Lesina, nel foggiano, località balneare di Lesina. Alcuni ladri hanno rubato il furgoncino di una comunità milanese. Il mezzo era strettamente necessario ai ragazzi per gli spostamenti. La denuncia è partita da un educatore della cooperativa di solidarietà sociale.

L’episodio è accaduto in pieno centro, poco prima della mezzanotte. “Aiutateci! La targa è EP416LK. Se lo vedete da qualche parte o avete informazioni in merito, informate subito i Carabinieri o la Polizia. A parte il danno materiale per la nostra organizzazione, i ragazzini ora non potranno più fare buona parte delle loro attività e sono tutti così scioccati che si sta rovinando loro una vacanza finora bellissima”, è stata denunciata nel merito la vicenda. (gazzettadelsud)