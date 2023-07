Apricena, in migliaia per la Notte Bianca: grande successo per l’edizione 2023

“Siamo felici di aver raggiunto, anche in questa edizione, un grande successo, un risultato con l’immenso lavoro di squadra, grazie all’intesa dei Matti di Notte, dell’A.I.G. e dei partner Business Center e Ferrovie del Gargano con l’Amministrazione Comunale. – dichiara il Sindaco Ing. Antonio Potenza – Aver visto le strade di Apricena affollate di turisti e visitatori ai quali abbiamo riservato massima ospitalità, ci inorgoglisce e conferma che la nostra città è sempre più attrattiva e punto di riferimento per l’Alto Tavoliere.

Apricena – Un’atmosfera di luci, musica e tanto intrattenimento ha animato, anche quest’anno, laUn grande ringraziamento va alle migliaia di persone che ci hanno fatto visita, alle Forze dell’Ordine, a chi si è prodigato per questa grande manifestazione e per l’attenzione dedicata come sempre alle iniziative apricenesi. – conclude il Sindaco