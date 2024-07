Il Conto Termico è un incentivo economico introdotto dal Governo italiano per promuovere soluzioni di riscaldamento sostenibili, migliorando l’efficienza energetica e incentivando l’uso di energie rinnovabili negli edifici. Sia che si desideri sostituire la vecchia caldaia con un modello più efficiente oppure installare un impianto fotovoltaico, il conto termico 2024 garantisce un rimborso economico importante, ovvero fino al 65%, il che significa che potrebbe essere un’occasione da non perdere. Per avere maggiori informazioni su questo particolare incentivo, rivolgiti a un professionista e trova ciò che cerchi.

Quali tipi di interventi rientrano nel conto termico 2024?

Il Conto Termico 2024 copre tanti tipi di interventi finalizzati ad aumentare l’efficienza energetica dell’immobile, più precisamente:

La sostituzione degli impianti di climatizzazione: si tratta di una delle principali categorie di interventi agevolabili. Tali interventi possono includere la sostituzione delle vecchie caldaie con caldaie a condensazione altamente efficienti. Ancora, è possibile beneficiare dell'incentivo in questione anche per poter installare le pompe di calore;

Energia solare: il conto termico riconosce incentivi anche per chi installa i collettori solari termici. Questi, in realtà, possono essere installati non solo negli edifici già esistenti ma anche nei nuovi immobili, specie se vengono abbinati a sistemi di solar cooling;

Produzione di energia rinnovabile: il conto termico 2024 tende a promuovere anche la produzione di energia termica proveniente da fonti rinnovabili. Ciò vuol dire che gli impianti che sono dotati di pompe di calore ad alta efficienza sono senz'altro eleggibili per gli incentivi in questione. Il programma del Governo sostiene altresì i generatori di calore che sono alimentati da biomasse, anche quelli per edifici di tipo rurale e serre esistenti;

Pompa di calore: se si ha intenzione di sostituire i vecchi scaldacqua elettrici, il conto termico offre importanti incentivi per la sostituzione con gli scaldacqua a pompa di calore.

Come inoltrare la domanda per il bonus?

Per accedere al Conto Termico è necessario presentare la domanda tramite i moduli disponibili sul sito del GSE. Prima di iniziare l’intervento, è necessario effettuare una valutazione del progetto, al fine di verificare la conformità degli interventi ai requisiti del Conto Termico. È essenziale scattare foto della centrale termica o del locale di installazione prima dell’intervento, compreso il generatore da sostituire (funzionante). Dopo l’approvazione, è possibile iniziare i lavori, che devono essere eseguiti da professionisti qualificati. È fondamentale che le fatture e i bonifici siano emessi correttamente, e questi ultimi devono provenire dal conto intestato al soggetto responsabile. Inoltre, tutti gli interventi devono essere conclusi entro 90 giorni dall’ultimo pagamento (con esclusione dei costi professionali) e occorre documentare l’intervento con foto dei lavori e dei collegamenti all’impianto esistente. Infine, bisogna richiedere all’installatore la dichiarazione di conformità, la compilazione del Libretto e l’accatastamento dell’impianto nel Catasto informatico regionale. È importante, poi, conservare tutta la documentazione per almeno 5 anni dall’ultimo pagamento. Fatto ciò, come già accennato, bisogna inoltrare la richiesta di concessioneutilizzando il PortalTermico del GSE entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento e compilare tutti i moduli.