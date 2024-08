“È partita la TBM battezzata “Marina” (TBM sta per Tunnel Boring Machine, ovvero la fresa meccanica a piena sezione, volgarmente chiamata “talpa” o “talpa meccanica”), che s caverà e realizzerà il rivestimento dei 9.871 metri della prima canna della galleria Orsara , un’opera fondamentale della tratta dell’Alta Velocità Ferroviaria che unisce Bovino e Orsara di Puglia: tale collegamento è di vitale importanza poiché rappresenta il tratto terminale dell’itinerario ferroviario AV/AC Napoli-Bari , attualmente in fase di potenziamento.

Un orgoglio tutto foggiano perchè a seguire i lavori ci sarà Francesco Ippolito, ingegnere TBM presso la Pizzarotti e sostenitore dell’Aeroporto di Foggia, di cui condividiamo appieno le sue parole: «la costruzione di infrastrutture è sempre un volano per lo sviluppo di un territorio, generando crescita economica, migliorando i servizi e creando numerosi posti di lavoro». Un in bocca al lupo per il lavoro di questi ultimi anni, al termine dei quali sarà possibile raggiungere Roma da Foggia in sole 2 ore di treno.