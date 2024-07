MANFREDONIA (FOGGIA) – Mercoledì 31 luglio la nuova puntata di “Good Evening Stefania” trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Stato Quotidiano alle ore 19: “Invisibile, reiterata, inascoltata, intrappolata…sulla violenza sulle donne BASTA tacere”

Nella quarta puntata di “Good Evening Stefania”, la trasmissione di Stato Quotidiano che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, affronterà un tema di estrema importanza e sensibilità: la violenza sulle donne. Recentemente, sono riaffiorati alla memoria due dolorosi casi che hanno scosso la comunità di Manfredonia: la tragica storia di Giusy, una giovane donna la cui vita è stata brutalmente spezzata da un cugino del padre e quella di Lea che ha subito abusi da parte del suo maestro di ballo, una figura di fiducia che ha tradito la sua innocenza.

Attraverso queste storie e con ospiti di tutto rispetto, cercheremo di sensibilizzare il pubblico e fornire informazioni utili per prevenire e combattere la violenza di genere.

Gli ospiti della puntata:

Maria Teresa Valente – Assessora al Welfare di Comunità e Cultura

Dott.ssa Vittoria Gentile – Psicologa e psicoterapeuta

Avv. Innocenza Starace premiata di recente “per il suo impegno di avvocata per la rappresentanza della famiglia della piccola Giusy potenza e del continuo impegno nei confronti delle donne e degli uomini vittime di atti persecutori “.

Avv. Antonio La Scala premiato di recente per il suo enorme lavoro svolto con l’associazione Gens Nova, che da anni si dedica a favore delle persone fragili e vulnerabili.

Maestro Giuseppe Vuovolo (Esperto conoscitore dei sistemi locali con il coltello, la roncola, il rasoio, il bastone. Esperto in pratiche di difesa personale. Ha ottenuto il sesto dan nel Karate Shotokan e numerosi altri titoli e riconoscimenti).

Per rendere ancora più chiara la gravità del fenomeno ecco i numeri della violenza contro le donne: nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici.

I dati del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale aggiornato al 19 novembre 2023 evidenzia che: nel periodo 1° gennaio – 19 novembre 2023 sono stati registrati 295 omicidi di cui 106 vittime donne. Le donne uccise in ambito familiare/affettivo sono state 87 di queste, 55 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner (+4%)

Supporto e Risorse per le Vittime: In Italia, esistono numerosi servizi di supporto per le vittime di violenza. Il numero verde 1522, attivo 24 ore su 24, offre assistenza immediata e indirizza le vittime verso servizi di supporto psicologico, legale e di protezione. Sul territorio può risultare utile ricordare che il Centro antiviolenza “Rinascita donna” offre consulenza legale, sociale e psicologica alle sue utenti che occupano l’ufficio il lunedì (10-13), il mercoledì (15-18) e il venerdì (10-18). Inoltre, è attivo h 24 il numero WhatsApp 349.5193603 da poter contattare sia in caso di dubbi che di richiesta di appuntamento.

La violenza sulle donne è una piaga che deve essere combattuta con tutte le forze e con un’azione congiunta tra i vari organi istituzionali. Solo attraverso la sensibilizzazione, l’educazione e il supporto alle vittime, possiamo sperare di costruire una società più sicura e giusta per tutte le donne.

Si ringrazia il Centro Commerciale del Gargano per l’ospitalità.