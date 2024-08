Manfredonia. Con atto di recente pubblicazione, il Comune di Manfredonia ha stabilito la revoca della concessione per il commercio su area pubblica a carico di un operatore economico di Manfredonia interessato da interdittiva antimafia.

I fatti

In data 6 maggio 2024, con nota prot. 32890, la Prefettura di Foggia ha trasmesso un’informativa antimafia riguardante un operatore economico con licenza commerciale rilasciata dal Comune di Manfredonia. Tale informativa, acquisita al protocollo comunale con numero 21279 del 7 maggio 2024, evidenzia la presenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67, nonché tentativi di infiltrazione mafiosa come specificato agli articoli 84, comma 4 e 91, comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011.

Concessioni Interessate:

Vendita di alimenti : Concessione con posto assegnato al mercato di Santa Restituta n. 8, rinnovata con concessione n. 31838 del 4 luglio 2023.

: Concessione con posto assegnato al mercato di Santa Restituta n. 8, rinnovata con concessione n. 31838 del 4 luglio 2023. Somministrazione di alimenti e bevande: Concessione n. 1451 del 18 aprile 2007, rinnovata con il numero 31852 del 4 luglio 2023, tipo A – stagionale, autorizzata per il posteggio lungo viale Miramare angolo via Dante Alighieri.

Accertamenti Legali: Secondo l’art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, quando emergono cause di decadenza, sospensione, divieto o tentativi di infiltrazione mafiosa, le autorità competenti non possono autorizzare, rilasciare o consentire concessioni o erogazioni. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e successive modifiche, le licenze e autorizzazioni in possesso dell’operatore economico devono essere revocate.

Decisione: Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 107, la comunicazione della Prefettura di Foggia e l’art. 21 quinquies della L. 241/1990, il dirigente del servizio determina:

Revoca delle autorizzazioni: Concessione per la vendita di alimenti con posto assegnato al mercato di Santa Restituta n. 8 (concessione n. 31838).

Concessione per la somministrazione di alimenti e bevande (concessione n. 1451, rinnovata con il numero 31852). Notifica del provvedimento all’operatore economico titolare delle concessioni revocate. Trasmissione del provvedimento alla Prefettura di Foggia, agli organi di polizia, al Sindaco, al Segretario Generale e all’Assessore alle Attività Produttive. Esclusione di riflessi finanziari: Si attesta che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale dell’Ente. Esclusione dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013: Il provvedimento non rientra tra quelli elencati nell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. Pubblicazione all’Albo Pretorio online per quindici giorni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il dirigente del servizio ha sottoscritto il provvedimento che diventa esecutivo a tutti gli effetti.