MARINA DI LESINA (FOGGIA) – Nuova tragedia evitata nelle acque del Gargano. Questo pomeriggio intorno alle ore 17, un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nelle acque di Lesina Marina.

Sono intervenuti prontamente 5 bagnini in soccorso dell’uomo ed una moto d’acqua per trarlo in salvo.

Alle fine, tutto ok per fortuna.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI