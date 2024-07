Pasquale Bitondi, il giovane mattinatese che sta conquista gli U.S.A., nel nome di papà Mario

Mattinata. Da Mattinata, un giovane dal cuore d’oro ha spiccato il volo verso l’America, portando con sé il sogno e la determinazione di un padre che, seppur non più presente fisicamente, continua a vivere attraverso le imprese del figlio. Pasquale Bitondi, terzo di quattro figli, è la testimonianza vivente di come i valori e l’amore di un padre possano plasmare il futuro di un giovane e ambizioso uomo.

Il padre, Mario Bitondi, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in pensione, è scomparso il 29 maggio 2023, all’età di 58 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari. Ricordato per il suo coraggio e la sua dedizione, Mario ha prestato servizio in diverse città italiane, inclusi Napoli, Roma e Manfredonia. La sua vita è stata segnata da un episodio eroico avvenuto il 28 settembre 1993 a Mattinata, dove, con sprezzo del pericolo, affrontò e sconfisse dei malfattori durante una rapina, guadagnandosi la Medaglia di Bronzo al Valor Civile. Questo coraggio e senso del dovere sono stati trasmessi a Pasquale, che oggi porta avanti l’eredità morale del padre con orgoglio e determinazione.

A soli 17 anni, Pasquale ha deciso di partire per l’America, desideroso di vivere l’esperienza del quarto anno di scuola superiore oltreoceano. Questa decisione non è stata facile, né per lui né per la sua famiglia, ma la fiducia e il sostegno di Mario sono stati fondamentali. “Vai e vivi il tuo sogno“, gli disse il padre, con occhi pieni di speranza. Pasquale ha colto l’opportunità con entrambe le mani, immergendosi in una nuova cultura e dimostrando il suo valore non solo negli studi, ma anche sul campo di football.

Con il suo carisma e la sua determinazione, Pasquale ha rapidamente fatto breccia nei cuori di tutti coloro che ha incontrato. Nonostante le sfide linguistiche e culturali, ha trovato il suo posto nella squadra di football del liceo, distinguendosi per il suo talento e la sua etica del lavoro. La sua perseveranza gli ha permesso di diplomarsi con onore, guadagnandosi l’ammirazione dei suoi compagni e degli insegnanti.

A luglio del prossimo anno, Pasquale tornerà in America, questa volta per iniziare il college.

Sua madre, Rosa, non può che essere orgogliosa del percorso straordinario del suo figlio, un percorso che Mario aveva sognato e sostenuto con tutto sé stesso. “Non è solo il cuore di una mamma a parlare,” scrive Rosa in una lettera toccante alla direzione di StatoQuotidiano.it, “ma la certezza che mio figlio farà ancora grandi cose e che continuerete a sentire parlare di lui in futuro.”

Pasquale Bitondi rappresenta non solo la realizzazione di un sogno personale, ma anche un tributo vivente alla memoria di suo padre. Ogni passo che compie è intriso del ricordo di Mario, un uomo che ha vissuto con coraggio e integrità, e che ha trasmesso questi stessi valori ai suoi figli. La storia di Pasquale è una testimonianza del potere dell’amore familiare e della resilienza, e di come queste forze possano spingere un giovane a raggiungere vette straordinarie.

Mentre Pasquale si prepara a iniziare il prossimo capitolo della sua vita in America, la comunità di Mattinata lo guarda con ammirazione e speranza. Il viaggio di questo giovane promettente è solo all’inizio, e il suo successo sarà una fonte di ispirazione per molti altri. In lui, il coraggio e la dedizione di Mario Bitondi continueranno a brillare, ricordandoci che, anche nei momenti più difficili, i sogni possono diventare realtà con il giusto mix di passione, sacrificio e amore.

FOTOGALLERY