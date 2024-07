Pugnochiuso: da 60 anni la visione nel cuore del Gargano

Nato negli anni ’60 da un’intui­zione dell’allora presidente dell’Eni Enrico Mattei, che vide nella baia di Pugnochiuso non solo un’inestimabile bellezza ma anche un investimento pionieristico sul settore turistico (spuntò un prez­zo di 25 lire a metro quadro nella trattativa con il Comune di Vieste per l’acquisto di 250 ettari di pro­montorio) in quel pezzo di Capitana­ta ancora inesplorato, oggi è un resort dotato di tutti i comfort e rappre­senta l’eccellenza delle strutture re­cettive della provincia.

A 20 chilometri da Vieste e a circa 25 da Mattinata, il villaggio oggi si svi­luppa su un’area di circa 150 ettari, in posizione digradante verso il ma­re con due insenature contigue di mare cristallino: la baia di Pugno­chiuso, dalla quale il resort prende il nome, e la baia di Portopiatto. Il re­sort, acquistato dal Gruppo Marce­gaglia nel 2001, ha continuato negli anni a rinnovare le sue strutture ricettive ed i suoi servizi, entrando a far parte del polo turistico del Grup­po Marcegaglia.

Pugnochiuso Resort è costituito da strutture, ville, residence e servizi di proprietà privata gestiti da diverse associazioni condominiali e da strutture e servizi di proprietà dei Gruppo Marcegaglia come l’hotel Del Faro****, l’hotel degli Ulivi***, Villette Belvedere, il centro con­gressi, il centro commerciale. In tut­ta l’area, il cui ingresso è limitato ai soli ospiti delle varie residenze, si snodano circa 2 chilometri di strade che collegano le varie strutture. Il bus navetta consente di spostarsi agilmente in tutti i punti del resort e di lasciare la macchina nel parcheg­gio riservato nei pressi della portine­ria.

Dopo aver fatto tappa nelle località considerate le cenerentole del Gar­gano, oggi la visita nella struttura d’eccellenza di Vieste, dove tutto è iniziato.

