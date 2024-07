Ugo Galli: "Assurdo. Neanche una parvenza di programmazione degli eventi estivi a Manfredonia"

Manfredonia. “ Neanche una parvenza di programmazione degli eventi estivi. In una città che ambisce legittimamente a diventare una meta turistica, favorendo lo sviluppo di una risorsa fondamentale per la rinascita territoriale e il rilancio della sofferente economia, risulta totalmente carente anche una minima programmazione degli eventi estivi da parte dell’amministrazione civica. Persino il comune di San Giovanni Rotondo, dove si è votato a giugno, come nel nostro caso, ha realizzato una pianificazione ad hoc, denominata ‘Sotto le stelle’, che prevede articolate iniziative destinate a protrarsi per l’intero mese di agosto.