Il Comune di Foggia ha disposto la chiusura immediata di un noto centro estetico cittadino, a seguito di un’ordinanza contingibile e urgente firmata dalla Sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000, si è reso necessario a tutela della salute pubblica dopo le verifiche effettuate dalle autorità sanitarie locali e dai Carabinieri del NAS.

La società titolare del centro estetico, che esercita la propria attività da circa sei anni e ha sede legale a Foggia, aveva presentato regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per il servizio di istituto di bellezza. Tuttavia, durante un controllo eseguito nel maggio 2025 dal NAS e successivamente da personale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), sono emerse importanti incongruenze rispetto all’attività effettivamente svolta.

In particolare, è stato accertato che il centro estetico pubblicizzava, anche attraverso il proprio sito internet, prestazioni non autorizzate che vanno ben oltre il semplice servizio di estetica e acconciatura. Tra queste figuravano trattamenti di “chirurgia estetica” e “medicina estetica”, discipline che per legge devono essere praticate esclusivamente in strutture medico-specialistiche autorizzate, dotate delle necessarie autorizzazioni sanitarie regionali.

Un altro elemento allarmante è rappresentato dall’uso improprio di simboli e termini tipici del settore sanitario. Le insegne all’ingresso e all’interno del locale, infatti, riportavano una croce bianca su sfondo rosso, simbolo universalmente associato all’assistenza sanitaria, e la parola “clinic”, che inducevano in errore i clienti circa la natura e la qualificazione dei servizi offerti. Tale pratica è vietata dalla normativa sul Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in quanto costituisce pubblicità ingannevole e potenzialmente dannosa, soprattutto in ambito sanitario.

Le verifiche dell’ASL hanno così rilevato una situazione di rischio igienico-sanitario grave e potenzialmente pericolosa per la salute sia degli utenti che del personale. Di conseguenza, la Sindaca ha ritenuto urgente adottare un provvedimento restrittivo per evitare ulteriori danni e tutelare la sicurezza pubblica.

L’ordinanza emessa vieta quindi immediatamente lo svolgimento di qualsiasi attività artigianale di acconciatore ed estetista presso i locali interessati e dispone la chiusura al pubblico fino all’eliminazione delle attività sanitarie non autorizzate. Prima di poter riprendere l’attività, il centro dovrà superare un nuovo accertamento igienico-sanitario favorevole da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia.

La norma prevede inoltre che, in caso di inottemperanza, si procederà alla chiusura coatta del centro mediante sigilli, senza escludere possibili conseguenze penali e sanzioni amministrative ai sensi della Legge 689/1981.

Il provvedimento, notificato all’amministratore delegato della società, è stato reso pubblico tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale, ed è stato trasmesso anche alle forze dell’ordine competenti, tra cui la Polizia Locale e il Comando dei Carabinieri del NAS.

Ai titolari del centro estetico è riconosciuta la possibilità di presentare memorie scritte e controdeduzioni, nonché di impugnare l’ordinanza con ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, per motivi di legittimità.