Foggia, 29 luglio 2025 – Il Comune di Foggia compie un nuovo passo in avanti verso il rafforzamento dei servizi residenziali per le persone con disabilità. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1507, adottata dalla Dirigente dell’Area 4 – Servizi alla Persona, è stata ufficialmente nominata la Commissione di valutazione per l’esame della proposta progettuale pervenuta a seguito dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per la gestione della Comunità Alloggio “Giovanni Panunzio e tutte le vittime innocenti della mafia”.

La struttura, situata in Via delle Orchidee (Podere 596 – Posta Conca), è parte integrante della rete di interventi socio-sanitari dell’Ambito Territoriale di Foggia. È destinata a persone disabili tra i 18 e i 64 anni prive di validi riferimenti familiari, nell’ambito delle politiche regionali del “Dopo di Noi”. L’obiettivo è garantire percorsi di vita autonoma e dignitosa, grazie a un’offerta integrata di servizi residenziali, supporto educativo, attività laboratoriali e tutela socio-relazionale.

A seguito di un primo tentativo di avviso andato deserto, è stata riproposta una manifestazione di interesse, pubblicata il 8 luglio 2025, con scadenza al 23 luglio. L’unica proposta pervenuta, presentata dall’Associazione di Promozione Sociale iFun – APS, è stata ammessa alla fase successiva con verbale del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Teresa Pierro, redatto in seduta pubblica il 28 luglio presso il Servizio Sociale e Prevenzione di via Fuiani.

La Commissione incaricata di esaminare e valutare la proposta è così composta:

Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi , Presidente;

Dott.ssa Teresa Pierro , Componente;

Dott.ssa Alessandra Ricci , Componente;

Gianluca Urbano, Segretario Verbalizzante.

I lavori della Commissione inizieranno successivamente alla pubblicazione del provvedimento sull’Albo Pretorio online del Comune di Foggia. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione, in linea con i principi di economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Il budget complessivo a disposizione per la gestione sperimentale della comunità alloggio ammonta a €188.395,23 per 12 mesi, destinati a coprire servizi alberghieri, pasti, attività educative e di autonomia, oltre alla guardiania h24 del bene confiscato alla criminalità, dove ha sede la struttura.

Il progetto si articola in tre fasi:

Individuazione degli Enti Attuatori Partner (EAP); Co-progettazione condivisa tra tecnici dell’amministrazione ed EAP selezionati; Stipula della convenzione che disciplinerà la gestione delle attività progettuali.

Il percorso si fonda sull’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che promuove forme di partenariato attivo tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, valorizzando le competenze progettuali, l’esperienza e la capacità di rispondere a bisogni sociali attraverso interventi flessibili, personalizzati e sostenibili.

Il provvedimento si inserisce nel Piano Sociale di Zona 2022–2024 dell’Ambito Territoriale di Foggia, adottato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale e prorogato per il 2025 dalla Regione Puglia con la DGR n. 1648/2024. Il piano prevede esplicitamente il potenziamento della Comunità Alloggio Giovanni Panunzio, riconoscendone il ruolo strategico nel favorire l’inclusione sociale, la tutela delle persone vulnerabili e la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità.