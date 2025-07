ROMA – L’onorevole Giandiego Gatta, di Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, ha depositato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata ai Ministeri dell’Ambiente, dell’Interno e della Protezione Civile per chiedere un’accelerazione urgente nella realizzazione del presidio interforze antincendio previsto in località Mandrione, nel Comune di Vieste, cuore del Parco Nazionale del Gargano.

Il progetto, frutto di un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2023 tra la Regione Puglia e l’Ente Parco Nazionale del Gargano, prevede la ristrutturazione di una palazzina esistente con fondi complessivi pari a circa 937.000 euro, di cui una parte proveniente direttamente dal Ministero dell’Ambiente. L’obiettivo è quello di istituire un presidio stabile dei Vigili del Fuoco, integrato con i Carabinieri Forestali e il personale dell’ARIF, per creare un vero e proprio “hub interforze” destinato al controllo del territorio, alla gestione delle emergenze e alla prevenzione degli incendi boschivi.

“Parliamo di un’area classificata come Hotspot Gargano, tra le più a rischio in Italia per numero e gravità di incendi – spiega l’onorevole Gatta –. Serve uno sforzo immediato per dare attuazione a quanto già pianificato, sfruttando anche le procedure straordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l’art. 163 per l’affidamento con somma urgenza”.

Il Gargano, infatti, continua a essere colpito da incendi devastanti. Dopo le tragedie del passato, come quella del 2007 a Peschici (con tre vittime), e gli incendi recenti del 2023 e del 2021, la stagione estiva 2025 si è aperta con nuovi disastri ambientali: la distruzione dell’Oasi Lago Salso in agro di Manfredonia (zona protetta a livello europeo), oltre 1.100 ettari bruciati a San Giovanni Rotondo, evacuazioni, famiglie sfollate e ingenti danni al patrimonio naturalistico, zootecnico e turistico.

L’interrogazione sottolinea anche la necessità di ripristinare un elicottero antincendio stabile nella zona, come avveniva in passato con il Corpo Forestale dello Stato. Questo permetterebbe interventi aerei rapidi già nelle fasi iniziali degli incendi, evitando la perdita di tempo legata all’arrivo di mezzi da fuori regione.

“L’intervento – conclude Gatta – è strategico non solo per l’ambiente, ma anche per la sicurezza di migliaia di cittadini, turisti e operatori economici del Gargano. È in gioco la tutela di un territorio straordinario ma fragile, che merita risposte immediate”.

Ora la palla passa ai Ministeri interessati, cui si chiede di agire con urgenza, per evitare che anche l’estate 2025 si trasformi in un’altra pagina nera nella storia del Parco del Gargano.