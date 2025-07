JoB&Orienta, Pagliaro (FdI): «652mila euro per tre giorni di fiera, ancora troppe zone d’ombra»

BARI – «Risposte vaghe, confuse e incomplete. L’unica certezza: JoB&Orienta è stato un grande affare per chi l’ha organizzato, meno per la Regione e per i cittadini pugliesi». Non usa mezzi termini Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia Domani in Consiglio regionale, commentando l’esito dell’audizione in Commissione Lavoro sull’organizzazione della prima edizione della fiera regionale del lavoro, tenutasi alla Fiera del Levante di Bari dal 14 al 16 maggio scorsi.

Secondo Pagliaro, Veronafiere – incaricata con affidamento diretto – avrebbe incassato oltre 652mila euro dalla Regione Puglia, a cui si aggiungerebbero gli introiti derivanti dal subaffitto degli spazi espositivi. «L’assessore al Lavoro Sebastiano Leo ha dichiarato di non aver influito sull’iter amministrativo – spiega Pagliaro – ma risulta che la manifestazione di interesse di Veronafiere sia stata inviata direttamente all’assessore l’8 marzo, undici giorni prima della delibera di giunta che ha deciso di organizzare la fiera».

Pagliaro contesta soprattutto il metodo scelto per l’affidamento: «Non ci è stato chiarito perché si sia ricorso a una procedura negoziata, peraltro con un solo operatore economico, e per un importo superiore alla soglia prevista dal codice degli appalti. Veronafiere non è l’unico soggetto in grado di organizzare eventi dedicati a orientamento, formazione e lavoro, quindi non sussiste una competenza esclusiva che giustifichi la scelta». Dubbi anche sulla tempistica: «Perché l’urgenza di realizzare la fiera a maggio? E cosa giustifica una spesa così alta, considerando che la Regione ha messo a disposizione gratuitamente gli spazi della Fiera del Levante e che le 97 imprese partecipanti sono state ospitate?».

Il consigliere regionale parla di «giri di parole ascoltati in audizione» che non avrebbero dissipato le ombre sulla vicenda. «La relazione scritta arrivata all’ultimo momento dall’Arpal non chiarisce i dubbi, anzi lascia aperti interrogativi sui costi, sulla procedura di affidamento e sugli effettivi benefici, in termini di occupazione e partecipazione. Ci sembra – conclude Pagliaro – l’ennesimo pasticcio amministrativo e un nuovo, colossale spreco di risorse pubbliche».