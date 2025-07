Manfredonia, 30 luglio 2025 – Con Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 3 luglio 2025, la Dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale del Comune di Manfredonia, Maria Sipontina Ciuffreda, ha provveduto all’accertamento delle entrate derivanti dalle violazioni al Codice della Strada relative al periodo aprile–giugno 2025, per un importo complessivo pari a € 118.842,55.

La procedura, adottata in ossequio al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, punto 3), conferma l’obbligo per gli enti pubblici di accertare integralmente tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esigibilità, secondo criteri di trasparenza e coerenza con il bilancio di previsione 2025-2027, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 3 marzo 2025.

Nel dettaglio, i dati sono stati estratti dall’applicativo “Concilia – Maggioli”, sistema in uso alla Polizia Locale per la gestione delle violazioni amministrative, aggiornato al 2 luglio 2025. I valori accertati si suddividono come segue:

€ 64.944,80 relativi a sanzioni notificate o contestate (accertamento su base giuridica);

€ 40.612,25 per sanzioni pagate immediatamente senza notifica (accertamento per cassa);

€ 13.285,50 a titolo di recupero crediti per spese varie (anch’essi accertati per cassa).

Il totale delle entrate accertate per il Capitolo 494 ammonta quindi a € 105.557,05, a cui si aggiungono le spese varie allocate nel Capitolo 729, per un accertamento complessivo di grande rilievo, che testimonia l’efficienza dell’attività sanzionatoria e contabile del Settore.

Il provvedimento assume particolare rilievo sotto il profilo della correttezza amministrativa, in quanto attesta che tutte le obbligazioni accertate sono da considerarsi certe, liquide ed esigibili, con riferimento a elenchi nominativi agli atti del Settore. È stato inoltre verificato che non sussistono conflitti di interesse in capo né alla dirigente né all’istruttore responsabile, nel rispetto delle normative in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e integrità della pubblica amministrazione.

La determinazione, assunta con piena regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, è parte di un ciclo sistematico di controllo e aggiornamento dei flussi contabili, già avviato nel primo trimestre 2025 con la Determinazione n. 710 del 14 aprile 2025, e ora proseguito con la rendicontazione del secondo trimestre.

La Dirigente, nel suo atto, richiama una solida base normativa che va dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) alla Legge 241/1990, passando per il Regolamento di contabilità comunale, aggiornato con deliberazioni del Consiglio e della Giunta negli anni più recenti. L’accertamento rappresenta, quindi, una buona pratica di gestione contabile, utile non solo per l’equilibrio finanziario dell’ente ma anche per l’efficacia delle politiche di sicurezza urbana e tutela della legalità.

Infine, il provvedimento specifica che non rientra tra gli atti soggetti a obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, pur essendo pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune, come previsto dall’art. 21 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Con quest’ultima determinazione, l’Amministrazione comunale di Manfredonia conferma il proprio impegno nel garantire trasparenza, efficienza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, assicurando che ogni fase del procedimento sanzionatorio – dalla contestazione al recupero delle somme – sia svolta secondo principi di legalità e buon andamento.