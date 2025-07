Manfredonia. l Comune di Manfredonia ha ufficializzato, con determinazione dirigenziale n. 1410 del 25 luglio 2025, l’affidamento del servizio di gestione del canile rifugio, del canile sanitario e dei connessi servizi veterinari all’ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali, per un periodo di quattro mesi, dal 29 luglio al 28 novembre 2025. L’atto fa seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 16 luglio 2025, che ha stabilito la necessità di assicurare la continuità del servizio in attesa dell’espletamento della gara pubblica.

La dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda, ha firmato il provvedimento, che prevede un importo complessivo di 140.960 euro IVA inclusa. Di questi, 125.460 euro sono destinati al servizio di canile rifugio per circa 200 cani, 6.000 euro al canile sanitario, 7.500 euro ai servizi veterinari obbligatori e 2.000 euro per eventuali eccedenze oltre il numero previsto di animali, in linea con quanto previsto dalla L.R. 2/2020 e dal Regolamento Regionale n. 14/2023.

Il Comune non dispone di una propria struttura per il ricovero e la gestione dei cani vaganti, per cui ha ritenuto necessario affidare temporaneamente il servizio in via diretta all’ENPA, già gestore uscente. La scelta è motivata dall’assenza di alternative concrete sul territorio e dalla valutazione positiva dell’operato dell’Ente, che ha dimostrato affidabilità e qualità nella gestione del servizio.

A tal fine, è stata applicata la procedura prevista dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 50, comma 1, lett. b), che consente l’affidamento diretto nei casi in cui sussistano specifiche condizioni di urgenza e impossibilità di rotazione, purché debitamente motivate.

I servizi previsti

L’affidamento riguarda sia il canile rifugio, per il ricovero e la custodia degli animali, sia il canile sanitario, che dovrà ospitare almeno 12 cani per trattamenti sanitari, sterilizzazioni e profilassi, oltre all’identificazione tramite microchip. Sono inclusi anche i servizi veterinari per gli interventi urgenti sugli animali vaganti, così come previsto dall’art. 4 della L.R. 2/2020.

Il disciplinare allegato alla determinazione descrive in dettaglio le modalità di erogazione del servizio, assicurando che le attività siano svolte nel rispetto delle norme sanitarie, etologiche e amministrative vigenti.

L’impegno di spesa è stato formalizzato sui capitoli di bilancio 5740 e 5737 dell’esercizio finanziario 2025 e rientra nei limiti previsti dal piano di riequilibrio dell’Ente. Il DURC dell’ENPA risulta regolare, e il provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013).

Questo affidamento temporaneo si configura come una soluzione ponte, necessaria per garantire la continuità di un servizio essenziale per la collettività e per la tutela degli animali.

“La gara pubblica per l’affidamento definitivo sarà avviata con urgenza nei prossimi mesi, secondo le linee guida fornite dalla Giunta Comunale.”