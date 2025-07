La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato, con delibera del 28 luglio 2025, un importante atto di indirizzo per la promozione del compostaggio domestico. Su proposta dell’Assessora alla “Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche”, Mariarita Valentino, prende così il via un programma ambientale volto a ridurre la quantità di rifiuti organici conferiti al servizio pubblico e a favorire pratiche virtuose da parte dei cittadini.

L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di compostiere domestiche a tutte le famiglie residenti nelle case sparse, e a quanti ne faranno esplicita richiesta nel resto del territorio comunale. Attualmente, sono già disponibili 640 compostiere, fornite grazie alla partecipazione dell’ASE Spa, società partecipata del Comune.

Obiettivo: meno rifiuti, più fertilizzante naturale

Il compostaggio domestico permette di trasformare i rifiuti organici – come scarti alimentari, frutta, verdura, foglie e potature – in compost, un fertilizzante naturale adatto alla cura di orti e giardini. Questa pratica, già diffusa in molte realtà virtuose italiane, rappresenta una strategia efficace per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti urbani, tagliare i costi di smaltimento e favorire il riciclo naturale dei nutrienti.

Secondo le stime, la frazione organica rappresenta tra il 30% e il 40% dei rifiuti urbani prodotti. Intercettarla alla fonte significa alleggerire in modo significativo il carico sulla raccolta pubblica e sulle discariche.

Per ottenere gratuitamente una compostiera in comodato d’uso, i cittadini dovranno:

essere in regola con il pagamento della TARI ;

disporre di uno spazio esterno privato (come un giardino o orto) dove installare la compostiera;

accettare eventuali verifiche periodiche sull’uso corretto dello strumento.

Il Comune, nel frattempo, incaricherà gli uffici di predisporre un apposito regolamento sul compostaggio domestico, così da definire chiaramente le modalità di adesione, uso e controllo. Allo stesso tempo, sarà avviato un lavoro sul regolamento TARI per introdurre eventuali riduzioni tariffarie per gli utenti aderenti.

Accanto alla distribuzione delle compostiere, l’Amministrazione Comunale si impegna a lanciare una campagna di sensibilizzazione e formazione per coinvolgere attivamente la cittadinanza. L’iniziativa sarà condotta in collaborazione con scuole, associazioni del territorio e altri soggetti interessati, con l’obiettivo di trasformare il compostaggio domestico in una buona pratica diffusa e condivisa.

L’atto è stato approvato all’unanimità dalla Giunta, che ha anche dichiarato l’immediata eseguibilità del provvedimento per ragioni di pubblico interesse ambientale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno del Comune di Manfredonia sul fronte ambientale, in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dal D.Lgs. 152/2006, che promuove la riduzione dei rifiuti alla fonte. Il compostaggio domestico rappresenta una risposta concreta e praticabile, che unisce sostenibilità ambientale, partecipazione civica e risparmio economico.