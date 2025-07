Manfredonia, 28 luglio 2025 – Con decreto sindacale n. 19, firmato in data odierna dal sindaco Domenico La Marca, è stato ufficialmente conferito all’architetto Michele Prencipe l’incarico di Dirigente del V Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali” del Comune di Manfredonia. L’incarico, a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, avrà durata triennale e scadrà il 27 luglio 2028.

La nomina giunge al termine di una procedura selettiva avviata con Determina Dirigenziale n. 833 dell’8 maggio 2025, pubblicata sulla piattaforma InPA, e conclusasi con i colloqui finali condotti dal Sindaco. L’arch. Prencipe è risultato tra i candidati idonei selezionati dalla Commissione esaminatrice, ricevendo quindi la fiducia dell’Amministrazione.

Il nuovo dirigente, già in aspettativa dal Comune di Cerignola, ha sottoscritto in data odierna il contratto di lavoro con il Comune di Manfredonia. I servizi di competenza del V Settore da lui diretto comprendono:

Progettazione, direzione lavori, manutenzione e infrastrutture varie;

Edilizia pubblica e impianti tecnologici;

Manutenzione edilizia e impianti;

Cimitero e verde pubblico;

Servizi di tutela del territorio, dell’ambiente e autorizzazioni delegate.

L’incarico sarà svolto in conformità con gli obiettivi fissati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e agli indirizzi dell’Amministrazione, con piena autonomia gestionale nei limiti di legge. Tra gli obiettivi assegnati, particolare attenzione sarà dedicata alla tempestività nei pagamenti, con l’indicatore di tempo medio fissato a 30 giorni e zero giorni per quanto riguarda i ritardi.

Con la nomina dell’architetto Prencipe, cessano contestualmente gli incarichi ad interim precedentemente affidati all’ing. Lucio Barbaro (con decreti n. 16/2024 e n. 5/2025) e al dott. Tommaso Gioieni (decreto n. 5/2025).

In caso di impedimento o assenza del neo dirigente, la sostituzione sarà garantita dall’ing. Lucio Barbaro, già dirigente del Comune.