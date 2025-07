Manfredonia, scontro in aula sul linguaggio di genere: “Farmacisto e dentisto non fanno ridere” - Quitadamo, MOLO21

Manfredonia, 30 luglio 2025 – Il Consiglio comunale di Manfredonia, riunitosi ieri per discutere punti rilevanti all’ordine del giorno, è stato teatro di un acceso confronto in merito all’uso del linguaggio di genere nelle istituzioni. L’intervento della consigliera Michela Quitadamo (Molo 21), volto a sensibilizzare l’assemblea sull’importanza dell’uso del femminile per le cariche istituzionali, ha infatti suscitato reazioni polemiche e toni ironici da parte di alcuni colleghi.

Secondo quanto riportato dalla stessa consigliera, il semplice invito ad adottare formule inclusive e rispettose della rappresentanza femminile ha generato una serie di commenti derisori, tra cui l’uso caricaturale di termini come “farmacisto” e “dentisto”. Un atteggiamento che, secondo Quitadamo, avrebbe voluto ridicolizzare una richiesta che rientra invece in una più ampia riflessione sul linguaggio come strumento di equità e riconoscimento sociale.

In un successivo intervento pubblico, la consigliera ha ribadito di non aver bisogno di “bugiardini” o appunti per sostenere la propria posizione, sottolineando la propria lunga esperienza nel mondo della scuola, della politica e della rappresentanza civica. “Il problema – ha dichiarato – non è un foglio di appunti. Il problema è un certo fastidio, ancora troppo diffuso, che alcuni provano quando ad esprimersi con competenza è una donna”.

L’episodio riporta all’attenzione il dibattito nazionale sull’uso del linguaggio di genere nei contesti pubblici e istituzionali. Si tratta di una tematica che ha già suscitato numerose prese di posizione, anche a livello accademico e linguistico, e che coinvolge direttamente la cultura del rispetto e della rappresentanza nelle sedi democratiche.