Manfredonia, torna la pesca delle vongole: via libera per quattro pescherecci

Dopo un lungo periodo di stop e un’attenta attività di monitoraggio ambientale, riparte ufficialmente la pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Manfredonia, precisamente nell’area antistante la località di Foce Aloisa. Una notizia importante per le imprese del settore, che rappresenta un primo segnale di ripresa in un contesto economico ancora molto delicato.

A dare il via libera è stato il Consorzio Molluschi Nord Gargano, a seguito di una procedura selettiva trasparente e partecipata. Il bando pubblico emanato nelle scorse settimane ha permesso a tutte le imprese del comparto interessate di candidarsi per ottenere l’autorizzazione alla pesca. Alla fine del processo, sono state selezionate quattro motobarche, legittimate a operare a partire dal prossimo 1° agosto.

La pesca sarà possibile due volte a settimana per un periodo di un mese, esclusivamente nel tratto di mare in cui l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, attraverso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, ha individuato condizioni favorevoli ma prudenti per l’attività di prelievo. Il monitoraggio scientifico ha infatti rilevato una discreta densità di risorsa, sufficiente a giustificare un prelievo limitato e controllato, nel pieno rispetto del principio di prevenzione e della tutela ambientale.

Il Presidente del Consorzio, Giuseppe Di Rita, ha comunicato ufficialmente alla Capitaneria di Porto di Manfredonia le quattro unità ammesse, tra cui anche un’imbarcazione appartenente a un’impresa non aderente al Consorzio. Una scelta non scontata, frutto di una riflessione ampia e responsabile, come ha sottolineato il Direttore Generale dell’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi per la Pesca dei Molluschi Bivalvi, Walter Graziani, che riveste anche il ruolo di Direttore del Consorzio Nord Gargano.

Graziani ha elogiato la maturità dimostrata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio – composto, oltre che dal Presidente Di Rita, da Giovanni Zanzarelli, Domenico Di Mauro, Massimo Trombetta e Michele Castelluccia (vicepresidente) – per aver incluso un’imbarcazione esterna alla compagine consortile, pur prevedendo delle differenziazioni nelle modalità operative. Tale barca potrà infatti pescare un quantitativo di vongole inferiore rispetto alle altre e sarà soggetta a specifiche tecniche di prelievo, come previsto dalla normativa vigente.

Il tetto massimo complessivo giornaliero fissato dall’ente scientifico è pari a 900 kg di vongole, che verrà suddiviso tra le quattro unità ammesse. Inizialmente, la ricerca scientifica aveva suggerito di coinvolgere solo tre barche, ma il Consiglio ha deciso di estendere la possibilità anche alla quarta imbarcazione, per contemperare esigenze economiche e principi di equità.

“Questa scelta – ha aggiunto Graziani – è il frutto di una visione lungimirante che evita inutili tensioni tra le imprese, già duramente colpite da mesi di inattività e da una crisi strutturale che pesa sul comparto”. La gestione prudente dei quantitativi e la condivisione dello sforzo di ripresa rappresentano un passo importante per evitare conflitti interni e promuovere una coesistenza equilibrata tra imprese consorziate e non consorziate.

L’area di Foce Aloisa rappresenta, al momento, l’unico tratto di mare autorizzato alla pesca nel compartimento, a causa delle delicate condizioni ambientali che ancora interessano il resto della costa. Per questo motivo, le attività verranno costantemente monitorate e potranno essere soggette a ulteriori limitazioni in caso di modifiche nello stato dell’ecosistema marino.

La notizia è stata accolta con cauto ottimismo dalle imprese coinvolte, che auspicano una progressiva estensione dell’attività anche ad altre aree in futuro, a patto che vengano rispettati i criteri di sostenibilità e di rotazione delle risorse previsti dal piano gestionale.

L’avvio della pesca, oltre a rappresentare un sollievo economico per molte famiglie, costituisce anche un modello di gestione condivisa e rispettosa dell’ambiente. Una ripartenza che, se gestita con equilibrio, potrà rafforzare la collaborazione tra enti, università, consorzi e imprese, promuovendo un futuro più sostenibile per il settore molluschicolo del Gargano.