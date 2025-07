Monte Sant'Angelo: parole, musica e silenzi al Piccole Cose Fest

Questa sera, alle 20.30 sulla terrazza del MeTA – Museo Etnografico Tancredi di Monte Sant’Angelo, va in scena uno degli eventi più attesi della X edizione del Piccole Cose Fest: “Sulla soglia del silenzio”, opera poetico-musicale ideata da Raffaele Niro insieme al gruppo musicale Corde Sciolte.

Al centro della performance, un’originale narrazione che immagina una transumanza simbolica di San Francesco d’Assisi verso il Gargano. Un pellegrinaggio intimo e collettivo, che attraversa paesaggi interiori e silenzi profondi, con uno sguardo rivolto alla mitezza, alla luce e alla resistenza poetica.

Raffaele Niro, poeta pugliese nato nel 1973, è una voce riconosciuta nel panorama letterario internazionale. Le sue poesie, tradotte in diverse lingue, si muovono tra lirismo e impegno civile, e il suo lavoro scenico è un atto performativo in cui la parola diventa gesto e testimonianza. Conduce laboratori per bambini e ragazzi nel progetto “Cantiere delle parole bambine” e ha portato la sua poesia in numerosi paesi, tra cui Albania, Canada, Messico e Spagna.

Accanto a lui, Corde Sciolte, formazione musicale pugliese dal respiro internazionale, capace di fondere radici mediterranee, jazz e sperimentazione sonora. Il gruppo è attualmente impegnato nella promozione dell’album Al di là dei sogni e delle piccole storie, disponibile in digitale da marzo 2025 per Rhymers’ Club con il sostegno del NuovoIMAIE: un progetto che si propone come racconto sonoro tra tradizione e contemporaneità.

“Sulla soglia del silenzio” non è solo uno spettacolo, ma un varco simbolico: un momento di sospensione in cui musica, parola e paesaggio si fondono, invitando il pubblico a camminare con l’immaginazione da Assisi a Monte Sant’Angelo, sulle orme di un santo che ha fatto della dolcezza una forma di rivoluzione.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Il Piccole Cose Fest è promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo, in collaborazione con il Presidio del Libro di Monte Sant’Angelo e San Severo, la Pro Loco e il Museo MeTA.