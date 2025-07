Napoleone Cera (Lega): "Attivato il collegamento San Marco in Lamis – Ospedali riuniti di Foggia"

“È stata accolta e finanziata dalla Regione Puglia la richiesta di attivazione di un servizio di trasporto pubblico locale che colleghi San Marco in Lamis al Policlinico Riuniti di Foggia. Il servizio, che sarà operativo entro un massimo di venti giorni, rappresenta una risposta concreta a una necessità quotidiana avvertita da tanti lavoratori e cittadini che ogni giorno si recano presso l’ospedale del capoluogo per motivi professionali o sanitari.

“Il nuovo collegamento, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 301/2025, è stato considerato prioritario per l’alto impatto sociale che avrà sul territorio, facilitando l’accesso ai servizi ospedalieri e decongestionando le linee attualmente in sofferenza.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’assessora ai trasporti e mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento per aver ascoltato e preso in carico questa istanza con sensibilità, concretezza e rapidità. Questa non è una promessa ma una certezza: tra pochi giorni partirà una nuova corsa quotidiana che garantirà ai nostri cittadini un servizio essenziale, comodo ed efficiente.

“Con un investimento di oltre 185 mila euro, questo collegamento si inserisce nella strategia regionale di potenziamento dei servizi minimi e sperimentali di trasporto, con particolare attenzione alle aree interne e alle comunità più esposte al rischio di isolamento.

“Continuiamo a lavorare per una Puglia che si muove meglio e che mette al centro le persone. San Marco in Lamis non resta indietro. Oggi è un giorno importante per la nostra comunità”.

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera, Lega.