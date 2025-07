Manfredonia, 23 luglio 2025 – Con Determina Dirigenziale n. 1354 del 18 luglio 2025, il Comune di Manfredonia ha formalmente avviato la procedura di affidamento per i lavori di realizzazione del Parco di Grotta Scaloria, nell’ambito della strategia di rigenerazione urbana finanziata dal POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse XII Azione 12.1.

Il progetto, presentato in collaborazione con il Comune di Zapponeta, è inserito tra gli interventi ammessi al finanziamento regionale, con un contributo complessivo approvato di 6 milioni di euro. L’opera è stata candidata come intervento strategico nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), con codice MIR: A1201.27 e CUP: J33J19000090002.

Gara d’appalto senza bando

Il dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha disposto l’indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per un importo a base di gara pari a € 496.568,24 (di cui € 131.832,35 per manodopera e € 15.927,56 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso).

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. Potranno partecipare alla selezione operatori economici in possesso delle attestazioni SOA, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tra cui impegni specifici per l’inclusione giovanile e femminile. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Intervento su più categorie di lavori

Il progetto prevede interventi in più categorie, tra cui:

OG2 (restauro di beni tutelati) – € 228.551,32

OS25 (scavi archeologici) – € 20.947,90

OG10 (impianti elettrici e pubblica illuminazione) – € 36.546,38

OS24 (verde e arredo urbano) – € 117.651,50

OG13 (ingegneria naturalistica) – € 76.943,58

La progettazione esecutiva è stata affidata nel 2020 alla società SAB S.r.l. di Perugia, mentre la validazione del progetto è avvenuta il 4 dicembre 2024, con successiva approvazione del Consiglio Comunale con delibera n. 40 del 30/12/2024.