Dopo il successo delle precedenti edizioni, tutte sold out, torna Pompieropoli, l’iniziativa dedicata a bambini e famiglie che domenica 2 agosto 2026 animerà il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia.

L’evento nasce per offrire un’opportunità a chi non è riuscito a partecipare agli appuntamenti precedenti e promette un’esperienza coinvolgente per grandi e piccoli, tra attività ludiche, percorsi avventura e momenti dedicati alla scoperta del mondo del soccorso.

L’appuntamento è in programma dalle 10 alle 12.45, con un percorso della durata di circa tre ore, durante il quale i partecipanti potranno cimentarsi in numerose attività.

Tra le esperienze previste figurano la vestizione da pompiere con giacca e casco forniti dal museo, percorsi a ostacoli con tunnel, rampe e pareti da scalare, il teatrino dei pompieri, la possibilità di scattare fotografie sui mezzi storici, comprese le Jeep Willys, e una visita guidata al museo con un’esperienza in realtà virtuale.

Il programma comprende inoltre un’area giochi con gonfiabili a tema, giochi tradizionali come tiro alla fune, corsa nei sacchi, hula hoop e pallacanestro, oltre a una dimostrazione di spegnimento di un incendio con estintori reali.

Al termine dell’esperienza, ogni bambino riceverà l’attestato di “Piccolo Pompiere” e un cartoncino rigido in formato 60×40 centimetri per realizzare il modellino tridimensionale dell’autoscala dei Vigili del Fuoco.

Durante la manifestazione sarà aperta anche la Caffetteria del Pompiere, dotata di circa 100 posti a sedere, dove sarà possibile assistere anche a una spettacolare esibizione dedicata ai Canadair e agli elicotteri antincendio.

L’ingresso costa 15 euro a persona, sia per gli adulti sia per i bambini dai 2 anni in su. La prenotazione è obbligatoria e i posti disponibili sono limitati.

Gli organizzatori hanno previsto anche una speciale iniziativa: il gruppo che acquisterà con un unico ordine il maggior numero di biglietti riceverà gratuitamente un numero di gadget pari ai biglietti acquistati per i bambini, scegliendo tra cappellini, zaini, shopper, tazze, ciondoli, penne e altri articoli.

Per consentire la preparazione degli attestati personalizzati, dopo l’acquisto dei biglietti sarà necessario comunicare alla direzione del museo il nome e il cognome dei bambini partecipanti.

Per informazioni è possibile contattare il Museo Storico dei Pompieri all’indirizzo info@museostoricopompieri.it oppure ai numeri 0884 541995 e 340 0852706.