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ABUSI MINORI Abusi su tre minori durante un soggiorno estivo, fermato quarantenne

Un uomo di 40 anni è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri con l'accusa di aver abusato di tre minori nel corso di un soggiorno estivo dedicato agli scacchi

Abusi minore

Abusi su tre minori durante un soggiorno estivo, fermato quarantenne - Fonte Immagine: lastampa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un uomo di 40 anni è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri con l’accusa di aver abusato di tre minori nel corso di un soggiorno estivo dedicato agli scacchi, organizzato in una struttura ricettiva della provincia di Brescia.

L’indagine, secondo quanto riportato dal quotidiano locale Bresciaoggi, è stata avviata dopo le denunce presentate dalle famiglie dei bambini, che avrebbero fatto emergere i presunti episodi.

Stando alle prime ricostruzioni investigative, i fatti si sarebbero verificati nei giorni scorsi all’interno dell’hotel che ospitava il campus estivo.

Le presunte vittime sono tre bambini di età compresa tra i 9 e i 10 anni, partecipanti all’iniziativa dedicata agli scacchi.

Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire con esattezza la vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. L’uomo fermato dovrà ora affrontare gli sviluppi dell’iter giudiziario, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Lo riporta leggo.it.

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