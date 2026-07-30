Addio al Generale dei Carabinieri Michelarcangelo Campanozzi San Marco in Lamis e Teramo unite nel ricordo

SAN MARCO IN LAMIS / TERAMO – Profondo cordoglio a San Marco in Lamis per la scomparsa del Generale dei Carabinieri Michelarcangelo Campanozzi, figura di grande prestigio dell’Arma e originario del centro garganico. La sua morte ha suscitato commozione non solo nella comunità d’origine, ma anche a Teramo, città in cui viveva e dove ha lasciato il ricordo di un uomo stimato per il suo rigore morale, la sua umanità e il servizio reso allo Stato.

Nel corso della sua lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri, il Generale Campanozzi ha ricoperto incarichi di elevata responsabilità, distinguendosi per competenza, equilibrio istituzionale e profondo senso del dovere. Valori che gli hanno fatto guadagnare la stima di colleghi, collaboratori e di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.

Per San Marco in Lamis, la sua scomparsa rappresenta la perdita di un concittadino che ha saputo onorare le proprie radici, portando con sé, in ogni fase della sua vita, i valori di una terra fatta di sacrificio, dignità e attaccamento alle istituzioni.

A darne il triste annuncio sono i figli Antonietta, Pietro Luigi e Palma, la nuora Marlù, i generi Eugenio e Ronald, i nipoti Domenico, Michela, Pietro e Maria Francesca, la sorella Angela, i cognati e tutti i familiari.

La camera ardente è stata allestita presso l’Ospedale Civile di Teramo, in Piazza Italia, dove la salma resterà esposta nella giornata di giovedì 30 luglio, dalle 8 alle 20, per consentire a parenti, amici e conoscenti di rendergli l’ultimo saluto.

Le esequie saranno celebrate venerdì 31 luglio, alle ore 10.30, nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Teramo.

Numerosi, in queste ore, i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo istituzionale, dall’Arma dei Carabinieri e da tanti cittadini che ricordano il Generale Campanozzi come un servitore dello Stato esemplare, capace di coniugare autorevolezza, senso delle istituzioni e profonda umanità.

Con la sua scomparsa, San Marco in Lamis perde uno dei suoi figli più illustri, un uomo che ha dedicato l’intera esistenza al servizio del Paese, lasciando un’eredità fatta di valori, integrità e dedizione.

Alla famiglia Campanozzi giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità, che oggi si raccoglie nel ricordo di un uomo che ha servito con onore l’Arma dei Carabinieri e l’Italia.