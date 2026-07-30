Enrico Brignano farà tappa ad Apricena con il suo nuovo spettacolo “Bello di Mamma!”, nell’ambito del tour estivo 2026. L’appuntamento è fissato per il 21 agosto nella suggestiva Cava dell’Erba – Stilmarmo, dove il comico e attore romano accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ricordi, emozioni e comicità.

Lo spettacolo ripercorre 43 anni di carriera, prendendo spunto dai “bauli” che Brignano ha custodito nel tempo e che racchiudono oggetti, esperienze e momenti significativi della sua vita artistica e personale.

Il titolo “Bello di Mamma!” nasce da una frase che la madre gli rivolse una sola volta, al suo ritorno da un viaggio negli Stati Uniti. Dopo aver dedicato uno spettacolo al padre, Brignano sceglie ora di raccontare la figura materna, trasformandola nel simbolo di un’intera generazione e di un modo di vivere che, con il passare degli anni, sta progressivamente scomparendo.

Tra ironia e momenti di commozione, l’artista affronta temi legati ai rapporti familiari, alle abitudini domestiche e ai piccoli gesti quotidiani che hanno caratterizzato la sua infanzia. Tra gli episodi evocati non mancano i ricordi delle celebri “insalatone faraoniche” preparate dalla madre, diventate uno spunto per raccontare con leggerezza la vita di un tempo.

Lo spettacolo guarda anche al presente, soffermandosi su una società sempre più frenetica e dominata dalla tecnologia. Brignano riflette con il suo stile inconfondibile sul ruolo degli algoritmi, capaci di anticipare desideri e comportamenti, senza però rinunciare a mettere al centro le emozioni, le fragilità e le contraddizioni dell’essere umano, che continuano a rappresentare la migliore fonte d’ispirazione per la comicità.

Partito il 25 giugno, il tour estivo 2026 prosegue nelle principali arene e nei teatri italiani, facendo tappa anche in Puglia con l’atteso spettacolo in programma ad Apricena il 21 agosto.

Lo riporta garganofm.com.