Edizione n° 6143

BALLON D'ESSAI

BCC SAN GIOVANNI ROTONDO // Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo. Raccolta oltre il miliardo di euro
30 Luglio 2026 - ore  09:25

CALEMBOUR

VIESTE PAGLIALONGA // Vieste, tensione in Consiglio comunale. Paglialonga: “Boicottato per aver scelto la legalità”
29 Luglio 2026 - ore  15:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Cade dal monopattino e si perfora la trachea, bimba di 8 anni ricoverata

INCIDENTE Cade dal monopattino e si perfora la trachea, bimba di 8 anni ricoverata

Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato poi disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale pediatrico

Cade dal monopattino e si perfora la trachea, bimba di 8 anni ricoverata

ph Fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Grave incidente domestico per una bambina di 8 anni, rimasta ferita mentre si trovava nel viale della propria abitazione a Celle di Bulgheria. La piccola, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta dal monopattino urtando violentemente il collo contro il manubrio del mezzo, riportando una perforazione della trachea.

Immediatamente soccorsa, la bambina è stata trasportata all’ospedale di Vallo della Lucania, dove i medici hanno prestato le prime cure. Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato poi disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, struttura specializzata nella gestione delle emergenze pediatriche.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, la bambina stava giocando con alcune amiche quando si è verificata la caduta.

Le indagini sono finalizzate a chiarire l’esatta successione dei fatti e a verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la piccola resta ricoverata presso il Santobono, dove è affidata alle cure dell’équipe medica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO