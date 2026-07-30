Cade dal monopattino e si perfora la trachea, bimba di 8 anni ricoverata

Grave incidente domestico per una bambina di 8 anni, rimasta ferita mentre si trovava nel viale della propria abitazione a Celle di Bulgheria. La piccola, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta dal monopattino urtando violentemente il collo contro il manubrio del mezzo, riportando una perforazione della trachea.

Immediatamente soccorsa, la bambina è stata trasportata all’ospedale di Vallo della Lucania, dove i medici hanno prestato le prime cure. Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato poi disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, struttura specializzata nella gestione delle emergenze pediatriche.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, la bambina stava giocando con alcune amiche quando si è verificata la caduta.

Le indagini sono finalizzate a chiarire l’esatta successione dei fatti e a verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la piccola resta ricoverata presso il Santobono, dove è affidata alle cure dell’équipe medica.