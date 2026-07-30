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CARAPELLE FOGGIA Carapelle, assalto fallito all’ATM delle Poste: esplode il bancomat, ma la cassaforte resiste

Intorno alle 3, almeno quattro persone con il volto coperto hanno fatto esplodere il bancomat, attivo 24 ore su 24

Carapelle, assalto ATM Poste

Carapelle, assalto fallito all’ATM delle Poste: esplode il bancomat, ma la cassaforte resiste

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

CARAPELLE – Tentato assalto nella notte allo sportello ATM dell’Ufficio Postale di Carapelle. Intorno alle 3, almeno quattro persone con il volto coperto hanno fatto esplodere il bancomat, attivo 24 ore su 24, utilizzando due ordigni artigianali, le cosiddette “marmotte”. Il colpo, però, è fallito.

Dopo l’esplosione, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un SUV di colore scuro, al momento non identificato. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Reparto Operativo dei Carabinieri di Bari, che hanno messo in sicurezza l’area. I rilievi sono stati affidati alla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Foggia.

Gli accertamenti eseguiti all’interno dell’ufficio postale hanno confermato che la cassaforte dell’ATM è rimasta integra e che nessuna somma di denaro è stata sottratta. I Vigili del Fuoco hanno inoltre escluso danni strutturali all’edificio che ospita la filiale.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri, che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto e identificare gli autori del tentato furto. Al momento non risultano persone ferite.

Lo riporta antennasud.com.

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