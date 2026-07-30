MANFREDONIA – Padre Franco Moscone lascerà la guida della Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina”. Lo ha annunciato lo stesso arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo in un comunicato diffuso oggi, 30 luglio 2026.

La decisione arriva al termine del percorso avviato con il chirografo del Santo Padre, che ha istituito la Commissione di Indirizzo e Vigilanza con il compito di accompagnare il rinnovamento della Fondazione. La Commissione ha concluso i propri lavori definendo il nuovo Statuto e il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Moscone spiega che, una volta completata la vidimazione del nuovo Statuto da parte dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, non ricoprirà più l’incarico di presidente della Fondazione né quello di direttore generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. Contestualmente cesseranno anche tutti gli impegni istituzionali già assunti, sia in Italia sia all’estero.

Nel messaggio conclusivo, l’arcivescovo rivolge un ringraziamento “di cuore” a quanti hanno condiviso con lui gli anni di servizio e il percorso svolto alla guida delle due realtà.