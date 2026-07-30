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Home // Cronaca // Casa Sollievo, Moscone lascia la presidenza: «Ringrazio di cuore tutti»

SAN GIOVANNI ROTONDO Casa Sollievo, Moscone lascia la presidenza: «Ringrazio di cuore tutti»

Con la successiva vidimazione dello Statuto da parte dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, diventeranno operative le nuove disposizioni

Arcivescovo Padre Franco Moscone

Casa Sollievo, Moscone lascia la presidenza: «Ringrazio di cuore tutti» - ph Diocesi Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Si conclude una fase della governance della Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Cap.” con l’istituzione, attraverso un Chirografo del Santo Padre, della Commissione di Indirizzo e Vigilanza, incaricata di accompagnare il percorso di rinnovamento dell’ente.

La Commissione ha già completato i propri lavori, definendo il nuovo Statuto e il nuovo Consiglio di Amministrazione. Con la successiva vidimazione dello Statuto da parte dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, diventeranno operative le nuove disposizioni.

In vista di questo passaggio, padre Franco Moscone, arcivescovo, ha annunciato che cesserà il proprio incarico di presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e di direttore generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio.

La conclusione del mandato comporterà anche la cessazione di tutti gli impegni istituzionali già programmati, sia in Italia che all’estero, legati alle due funzioni.

Nel suo messaggio di saluto, padre Moscone ha voluto rivolgere un pensiero a quanti hanno collaborato con lui nel corso degli anni:

«Ringrazio di cuore tutti coloro che, in questi anni, hanno condiviso con me questo tratto di cammino.»

1 commento su "Casa Sollievo, Moscone lascia la presidenza: «Ringrazio di cuore tutti»"

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