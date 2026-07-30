Castelluccio dei Sauri: il 2 e il 3 agosto al via 'Huma Day'

Due giornate dedicate alla formazione, alla partecipazione e alla crescita della comunità. È questo lo spirito di Huma Day 2026, l’iniziativa promossa dall’associazione Huma-NoiCiSiamo Aps, in programma domenica 2 e lunedì 3 agosto a Castelluccio dei Sauri.

L’evento rappresenterà anche l’inaugurazione del Punto Ikos Wave, sede distaccata di Ikos Ageform di Bari, presieduta dalla dottoressa Daniela Poggiolini, e della nuova sede del Lions Club Satellite Terra dei Sauri, club satellite del Lions Club Monti Dauni Meridionali. Due nuovi spazi pensati per ospitare durante tutto l’anno attività sociali, culturali, formative e di volontariato, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento stabile per cittadini, associazioni, giovani e professionisti.

L’iniziativa nasce dal percorso portato avanti negli ultimi anni da Huma-NoiCiSiamo Aps, impegnata nella promozione del benessere della persona, della cultura e dell’impegno sociale, con l’intento di favorire il confronto, la formazione e la progettazione di attività dedicate al territorio.

Il programma prenderà il via domenica 2 agosto alle ore 11 con la Santa Messa delle associazioni. Alle 12 si terrà la cerimonia inaugurale del Punto Ikos Wave e della sede del Lions Club Satellite Terra dei Sauri.

Nel pomeriggio, alle 17.30, spazio alla formazione con il workshop “Dai valore alla tua mente. Scegli, cambia, cresci”, guidato dallo psicologo e trainer di Programmazione Neuro-Linguistica Roberto Poggiolini. L’incontro affronterà temi legati alla consapevolezza personale, alla comunicazione efficace e allo sviluppo delle proprie potenzialità.

Lunedì 3 agosto, invece, gli appuntamenti proseguiranno presso “Al Vecchio Casale”, dove dalle 10.30 la psicologa, ipnoterapeuta e costellatrice sistemico-familiare Daniela Poggiolini condurrà una giornata dedicata alle Costellazioni Familiari, percorso finalizzato all’approfondimento delle dinamiche relazionali e dei legami familiari.

Per la presidente di Huma-NoiCiSiamo Aps e del Lions Club Satellite Terra dei Sauri, Rina Capobianco, l’iniziativa rappresenta l’inizio di un progetto destinato a crescere nel tempo.

“Con Huma Day vogliamo dare vita a uno spazio capace di mettere in relazione persone, competenze ed esperienze, creando occasioni di crescita condivisa. Il nostro obiettivo è offrire al territorio un punto di riferimento aperto al dialogo, alla formazione e alla partecipazione, dove ciascuno possa sentirsi parte di una comunità che costruisce nuove opportunità. Crediamo che i luoghi acquistino valore quando vengono vissuti e condivisi, per questo desideriamo che questo spazio diventi una casa per idee, progetti e relazioni, aperta a giovani, famiglie, associazioni e professionisti. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al dottor Roberto Poggiolini e alla dottoressa Daniela Poggiolini per aver scelto di mettere a disposizione le loro competenze, condividendo lo spirito e gli obiettivi dell’iniziativa. Un grazie particolare va anche alla presidente del Lions Club Monti Dauni Meridionali, Chicca Manfredi, e ad Antonio De Nittis, titolare del ristorante Al Vecchio Casale, per la disponibilità e l’ospitalità offerte, così come a tutti i volontari, ai soci, ai partner e alle realtà che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento. È grazie a questo lavoro di squadra che oggi possiamo inaugurare un progetto destinato a crescere nel tempo e a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità.”

L’inaugurazione del Punto Ikos Wave e della sede del Lions Club Satellite Terra dei Sauri segna dunque l’avvio di un percorso che punta a consolidare, durante l’intero anno, iniziative dedicate alla formazione, all’inclusione e alla valorizzazione delle relazioni sociali.

La partecipazione al workshop di Programmazione Neuro-Linguistica e alla giornata dedicata alle Costellazioni Familiari è gratuita.