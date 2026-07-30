Ludovico D’Orazio si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista con l’Audace Cerignola. Dopo il recente rinnovo di contratto fino al 2028, il fantasista ha raccontato le proprie aspettative in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport nell’edizione pugliese, confermando la fiducia nel progetto della società.

“È stata una trattativa semplice: abbiamo trovato subito l’accordo. La società mi ha illustrato il progetto e ne sono stato subito convinto”, ha spiegato il calciatore, che nella passata stagione ha collezionato 7 gol e 4 assist.

Guardando al nuovo campionato, D’Orazio non nasconde la volontà di crescere ulteriormente.

“L’obiettivo è sempre quello di migliorarmi. Mi pongo ogni stagione il traguardo di fare meglio di quella precedente. Ripetere gli stessi numeri sarà difficile, ma sono fiducioso.”

Parlando della squadra costruita dal direttore sportivo Elio Di Toro, il trequartista ha evidenziato il clima positivo che si respira durante il ritiro.

“Il ritiro è sempre un cantiere aperto, tra chi arriva e chi parte: è difficile capire quando il gruppo sarà davvero completo. Ma si lavora molto bene e nello spogliatoio c’è un bellissimo ambiente. Quando tra i ragazzi c’è un buon rapporto, diventa tutto più semplice anche in campo.”

Sul fronte degli obiettivi stagionali, il giocatore condivide la linea indicata dalla società, senza però rinunciare all’ambizione.

“Prima di tutto una salvezza tranquilla e poi, eventualmente, qualcosa in più. Il girone C è sempre molto complicato e bisogna pensare innanzitutto a raggiungere i 45 punti. Sono certo che la società e il direttore costruiranno una squadra competitiva, capace di puntare anche a traguardi più ambiziosi.”

Pur riconoscendo il valore di piazze importanti come Bari, Salernitana e Catania, D’Orazio ritiene che il Cerignola possa recitare un ruolo di primo piano.

“È difficile sia salvarsi sia vincere questo campionato. Le favorite sono quelle e non si può negare. Ma anche l’anno scorso, se non avessimo perso tanti punti nell’ultimo mese, avremmo potuto chiudere tra le prime. Quest’anno cercheremo di fare ancora meglio.”

Il fantasista ha poi illustrato le caratteristiche del gioco richiesto da mister Catalano, che lascia ampia libertà agli uomini offensivi.

“Ci lascia molta libertà dalla trequarti in su. Ai difensori e al play chiede soprattutto di impostare l’azione, poi entra in gioco la nostra inventiva. Negli ultimi 30 metri non ci impone movimenti particolari, ma ci chiede di essere cattivi e concreti nel chiudere le azioni.”

A due settimane dal debutto ufficiale, il numero offensivo gialloblù guarda con fiducia alla preparazione della squadra.

“Ci arriviamo bene. Probabilmente da qui a 15 giorni cambierà ancora qualcosa, ma se dovessimo presentarci con questo gruppo arriveremmo nelle migliori condizioni. L’obiettivo sarà partire forte per poi dare continuità da settembre fino a gennaio.”

Infine, un pensiero è stato rivolto ai tifosi, che continuano a sostenere la squadra con entusiasmo.

“Ho avuto modo di parlare con i tifosi e sono stato invitato alla loro festa. Ho promesso una sola cosa: quando senti l’affetto della gente è impossibile non dare tutto in campo. Questa città chiede di vedere una squadra che lotta. Che si vinca o si perda, i tifosi sanno riconoscere l’impegno, e questo fa di loro una tifoseria matura. Noi daremo tutto e sono sicuro che continueranno a sostenerci.”

Lo riporta tuttoc.com.