Migliaia di motorini elettrici commercializzati come biciclette a pedalata assistita, ma ritenuti non conformi alle normative europee e italiane in materia di sicurezza, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Palmi.

Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Palmi, è stato eseguito dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo nei confronti di magazzini di grossisti e rivenditori presenti in diverse regioni italiane, con il supporto delle Fiamme Gialle di Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana.

Nell’inchiesta risultano indagati un imprenditore palermitano e una società, ai quali vengono contestati i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico.

Secondo gli investigatori, i veicoli, importati dalla Cina e venduti come e-bike, sarebbero stati immessi sul mercato utilizzando documentazione ritenuta falsa, che ne attestava la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Le indagini, condotte dal Primo Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo con il supporto del Gruppo di Gioia Tauro, hanno ricostruito che dal 2023 a oggi sarebbero stati importati almeno 6.885 veicoli. La documentazione presentata agli uffici doganali avrebbe consentito lo sdoganamento e la successiva immissione in commercio dei mezzi.

Gli accertamenti successivi avrebbero però fatto emergere un presunto sistema di certificazioni ingannevoli, grazie al quale i mezzi sarebbero stati autorizzati nonostante non rispettassero gli standard di sicurezza richiesti, risultando potenzialmente pericolosi per la circolazione e per la salute dei consumatori.

Il valore complessivo dei veicoli sequestrati è stato stimato in circa 5 milioni di euro.

Le e-bike, o Epac (Electrically Power Assisted Cycles), sono biciclette dotate di un motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 Watt, che assiste la pedalata e si disattiva quando il ciclista smette di pedalare o, comunque, prima del raggiungimento dei 25 chilometri orari. Proprio per queste caratteristiche sono soggette alla normativa europea che disciplina i requisiti di produzione, sicurezza e tutela della salute.

Lo riporta ansa.it.