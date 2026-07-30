Crolla edificio a Messina: sei dispersi e cinque feriti gravi, si scava tra le macerie

MESSINA – Paura nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove intorno alle 16 è crollato un edificio di due piani affacciato sulla Strada Statale 114.

Secondo le prime informazioni, nello stabile erano presenti attività commerciali ai piani inferiori e appartamenti ai livelli superiori. Il bilancio provvisorio parla di sei persone disperse e cinque feriti gravi, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti negli ospedali della città.

Sul posto sono immediatamente intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dalle forze dell’ordine, dalla Protezione Civile e dalla Polizia Municipale, impegnate nelle operazioni di ricerca tra le macerie.

L’allarme è stato dato dai familiari di alcuni residenti che, non riuscendo a contattarli, hanno segnalato la loro possibile presenza all’interno dell’edificio al momento del crollo.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un’esplosione provocata da una fuga di gas, ma le cause sono ancora in corso di accertamento.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha disposto l’attivazione immediata del Centro Operativo Comunale per coordinare i soccorsi e l’assistenza alla popolazione coinvolta.

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta mentre i soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di individuare eventuali superstiti. Lo riporta Fanpage.it .