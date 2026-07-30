Edizione n° 6143

BALLON D'ESSAI

FRANCO BARESI // “Franco, perdonali”. La fretta di dire addio: il caso Baresi e le condoglianze senza conferme
30 Luglio 2026 - ore  17:05

CALEMBOUR

VIESTE PAGLIALONGA // Vieste, tensione in Consiglio comunale. Paglialonga: “Boicottato per aver scelto la legalità”
29 Luglio 2026 - ore  15:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Crolla edificio a Messina: sei dispersi e cinque feriti gravi, si scava tra le macerie

CROLLO PISTUNINA Crolla edificio a Messina: sei dispersi e cinque feriti gravi, si scava tra le macerie

Secondo le prime informazioni, nello stabile erano presenti attività commerciali ai piani inferiori e appartamenti ai livelli superiori.

Crolla edificio a Messina: sei dispersi e cinque feriti gravi, si scava tra le macerie

Crolla edificio a Messina: sei dispersi e cinque feriti gravi, si scava tra le macerie

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Prima pagina //

MESSINA – Paura nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove intorno alle 16 è crollato un edificio di due piani affacciato sulla Strada Statale 114.

Secondo le prime informazioni, nello stabile erano presenti attività commerciali ai piani inferiori e appartamenti ai livelli superiori. Il bilancio provvisorio parla di sei persone disperse e cinque feriti gravi, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti negli ospedali della città.

Sul posto sono immediatamente intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dalle forze dell’ordine, dalla Protezione Civile e dalla Polizia Municipale, impegnate nelle operazioni di ricerca tra le macerie.

L’allarme è stato dato dai familiari di alcuni residenti che, non riuscendo a contattarli, hanno segnalato la loro possibile presenza all’interno dell’edificio al momento del crollo.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un’esplosione provocata da una fuga di gas, ma le cause sono ancora in corso di accertamento.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha disposto l’attivazione immediata del Centro Operativo Comunale per coordinare i soccorsi e l’assistenza alla popolazione coinvolta.

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta mentre i soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di individuare eventuali superstiti. Lo riporta Fanpage.it .

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO