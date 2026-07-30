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Home // Politica // Ex Ilva, Decaro: “Grande preoccupazione per il futuro del territorio”

TARANTO DECARO Ex Ilva, Decaro: “Grande preoccupazione per il futuro del territorio”

Nel confronto con il ministro, la delegazione pugliese ha inoltre chiesto l'attuazione di un piano straordinario per Taranto

Antonio Decaro

Ex Ilva, Decaro: "Grande preoccupazione per il futuro del territorio" - Fonte Immagine: lastampa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Politica // Politica Regionale //

Il futuro dell’ex Ilva torna al centro del confronto istituzionale, dopo la riunione svoltasi nel pomeriggio tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i rappresentanti delle istituzioni pugliesi, convocata alla luce della recente sentenza della Corte d’Appello di Milano.

Nel corso dell’incontro, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme ai rappresentanti della Provincia di Taranto e dei Comuni di Taranto e Statte, ha espresso “grande preoccupazione per il futuro del territorio”.

Nel confronto con il ministro, la delegazione pugliese ha inoltre chiesto l’attuazione di un piano straordinario per Taranto, ritenuto necessario per affrontare le ricadute economiche, occupazionali e sociali legate alla vicenda dello stabilimento siderurgico.

Secondo quanto riferito dalla Regione Puglia, l’incontro ha avuto carattere interlocutorio. Il ministro Urso avrebbe annunciato la convocazione, già dalla prossima settimana, di una serie di tavoli di confronto con tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni per il futuro dell’impianto e del territorio.

Lo riporta ansa.it.

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