Il Foggia mette a segno il primo colpo di mercato dopo la riammissione in Serie C. Il club rossonero ha infatti accolto Gianmarco Todisco, difensore classe 2002 proveniente dall’Avellino, che si trasferisce a titolo definitivo.
Il giovane terzino arriva da una stagione positiva con la maglia dell’Audace Cerignola, con cui ha disputato 36 presenze, mettendosi in evidenza per continuità di rendimento e affidabilità.
A ufficializzare il trasferimento è stato lo stesso club irpino attraverso una nota.
“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco.”
Nel comunicato, la società biancoverde ha voluto salutare il difensore con un messaggio di ringraziamento.
“Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.”
Todisco rappresenta il primo rinforzo ufficiale della nuova stagione del Foggia, che ha iniziato a costruire la rosa con l’obiettivo di affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie C.
Lo riporta tuttomercatoweb.com.