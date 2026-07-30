Edizione n° 6142

BALLON D'ESSAI

BCC SAN GIOVANNI ROTONDO // Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo. Raccolta oltre il miliardo di euro
30 Luglio 2026 - ore  09:25

CALEMBOUR

VIESTE PAGLIALONGA // Vieste, tensione in Consiglio comunale. Paglialonga: “Boicottato per aver scelto la legalità”
29 Luglio 2026 - ore  15:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, arriva Gianmarco Todisco: ecco il primo acquisto dopo la riammissione

FOGGIA TODISCO Foggia, arriva Gianmarco Todisco: ecco il primo acquisto dopo la riammissione

Il club rossonero ha infatti accolto Gianmarco Todisco, difensore classe 2002 proveniente dall'Avellino, che si trasferisce a titolo definitivo

Gianmarco Todisco

Foggia, arriva Gianmarco Todisco: ecco il primo acquisto dopo la riammissione - Fonte Immagine: tuttoc.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia mette a segno il primo colpo di mercato dopo la riammissione in Serie C. Il club rossonero ha infatti accolto Gianmarco Todisco, difensore classe 2002 proveniente dall’Avellino, che si trasferisce a titolo definitivo.

Il giovane terzino arriva da una stagione positiva con la maglia dell’Audace Cerignola, con cui ha disputato 36 presenze, mettendosi in evidenza per continuità di rendimento e affidabilità.

A ufficializzare il trasferimento è stato lo stesso club irpino attraverso una nota.

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco.”

Nel comunicato, la società biancoverde ha voluto salutare il difensore con un messaggio di ringraziamento.

“Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.”

Todisco rappresenta il primo rinforzo ufficiale della nuova stagione del Foggia, che ha iniziato a costruire la rosa con l’obiettivo di affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie C.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO