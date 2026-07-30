ASSOTURISMO CAPITANATA interviene sul tema del decoro urbano e della corretta gestione degli animali domestici, chiedendo che venga esteso in tutti i Comuni della provincia di Foggia l’obbligo, per i proprietari dei cani, di provvedere alla pulizia anche delle urine degli animali negli spazi pubblici.

Una richiesta che prende spunto dalle iniziative già adottate da amministrazioni comunali come Foggia e Bari, che hanno introdotto specifiche disposizioni finalizzate a responsabilizzare i cittadini e a tutelare la qualità degli ambienti urbani.

ASSOTURISMO CAPITANATA sottolinea come negli ultimi anni molti Comuni abbiano giustamente scelto di sviluppare una maggiore attenzione verso il mondo degli animali, promuovendo una dimensione PET FRIENDLY capace di rendere le città più inclusive e accoglienti per residenti e visitatori che viaggiano con i propri animali.

Tuttavia, questa positiva apertura non deve trasformarsi in un elemento negativo per l’immagine delle destinazioni. Una città che accoglie gli animali deve necessariamente accompagnare tale scelta con regole chiare, controlli e comportamenti responsabili. Il rischio, infatti, è che la mancanza di attenzione da parte dei proprietari possa compromettere il lavoro quotidiano di amministrazioni, operatori turistici e cittadini impegnati nel valorizzare il territorio.

Marciapiedi, piazze, aree verdi, ingressi di attività commerciali, lungomare e luoghi di maggiore frequentazione devono rimanere spazi puliti, decorosi e salubri, soprattutto in territori a forte vocazione turistica come quelli della provincia di Foggia.

“La possibilità di vivere una città PET FRIENDLY è un valore aggiunto e rappresenta un segnale di civiltà e inclusione, ma deve essere accompagnata dal rispetto delle regole – dichiara Nicola Ragno, Coordinatore Provinciale ASSOTURISMO CAPITANATA –. La pulizia anche delle urine dei cani deve diventare un dovere per il decoro cittadino e per il rispetto degli abitanti e di tutti gli ospiti che frequentano le nostre città. L’accoglienza verso gli animali non può e non deve diventare un boomerang per l’immagine, la qualità urbana e la salute dei luoghi che vogliamo promuovere come destinazioni turistiche.”

Per ASSOTURISMO CAPITANATA il turismo moderno richiede città sempre più attente alla qualità della vita, alla sostenibilità e alla cura degli spazi comuni. L’esperienza del visitatore inizia anche dai piccoli dettagli: una strada pulita, un ambiente ordinato, servizi efficienti e una comunità rispettosa.

L’associazione invita pertanto le amministrazioni comunali a valutare l’introduzione di regolamenti uniformi, campagne di sensibilizzazione e strumenti di informazione rivolti ai proprietari degli animali, affinché la convivenza tra cittadini, turisti e animali domestici possa essere sempre più equilibrata.

“Il turismo è fatto di grandi strategie ma anche di piccoli gesti quotidiani – conclude Ragno –. Il decoro urbano è un biglietto da visita fondamentale: una città curata comunica attenzione, ospitalità e rispetto verso chi la vive e verso chi la sceglie per trascorrere il proprio tempo.”