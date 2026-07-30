Il Comune di Foggia ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione, a fasce orarie, delle palestre e degli impianti sportivi comunali per la stagione sportiva 2026/2027, relativa al periodo compreso tra settembre 2026 e giugno 2027. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 12 agosto 2026.

L’iniziativa mira a favorire la pratica sportiva come strumento di benessere, inclusione sociale e aggregazione, mettendo a disposizione delle associazioni e delle realtà del territorio gli spazi comunali in modalità continuativa, temporanea e non esclusiva.

Tra le strutture interessate figurano la Palestra Russo, la Palestra Preziuso, la Tensostruttura “Francesco Marcone”, il Pattinodromo, il Campo di Baseball, il Campo Rinaldi-Croci Nord e il Campo Scirea Ulivi.

Per quanto riguarda le strutture attualmente interessate da lavori, il Comune precisa che la Palestra Taralli potrebbe subire limitazioni nell’utilizzo a causa di interventi di manutenzione, mentre il Campo di Atletica Mondelli-Colella sarà disponibile solo al termine delle opere di riqualificazione in corso.

Potranno presentare domanda Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e affiliate agli organismi riconosciuti da CONI e CIP, oltre a Enti del Terzo Settore, associazioni culturali, ricreative e di volontariato che promuovono lo sport come attività di utilità sociale.

Tra i requisiti richiesti figura la regolarità contabile nei confronti dell’Amministrazione comunale: le richieste presentate da soggetti con morosità pregresse non saranno prese in esame. Le associazioni dovranno inoltre indicare il personale abilitato all’utilizzo del DAE e al primo soccorso sportivo, come previsto dalla Legge Balduzzi, oltre al referente per il Safeguarding, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa sullo sport.

Le istanze potranno essere trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo sport@cert.comune.foggia.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Foggia, in Corso Garibaldi 58.

Il bando completo, la modulistica e le schede tecniche degli impianti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Foggia, nella sezione dedicata all’Albo Pretorio e agli Avvisi del Servizio Sport.