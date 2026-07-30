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FOGGIA COULIBALY Foggia, trovato l’accordo con Mamadou Coulibaly

Raggiunto l'accordo con Mamadou Coulibaly, centrocampista classe 1999 rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con il SudTirol in Serie B

Mamadou Coulibaly

Foggia, trovato l'accordo con Mamadou Coulibaly - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia è a un passo dal mettere a segno il secondo innesto della propria campagna acquisti. Il club rossonero avrebbe infatti raggiunto l’accordo con Mamadou Coulibaly, centrocampista classe 1999 rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con il SudTirol in Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’intesa tra le parti sarebbe stata definita nella serata e il giocatore è pronto a legarsi al club pugliese. Resta soltanto da definire la formula del contratto, che potrebbe essere biennale oppure annuale con opzione di rinnovo per una seconda stagione. L’ufficialità dell’operazione è attesa nelle prossime ore.

Nell’ultima stagione con il SudTirol, Coulibaly ha collezionato 14 presenze e una rete nel campionato di Serie B, prima di svincolarsi al termine del rapporto con il club altoatesino.

Con il suo arrivo, il Foggia si assicurerebbe un centrocampista di grande esperienza, maturata soprattutto tra Serie A e Serie B. In carriera il mediano vanta infatti 24 presenze e 2 gol in Serie A, con le maglie di Udinese e Salernitana, oltre a 159 presenze e 12 reti in Serie B.

Nel corso della sua carriera ha inoltre indossato le maglie di Pescara, Ternana, Catanzaro, Palermo, Trapani, Carpi e Virtus Entella, costruendo un percorso ricco di esperienza nei campionati professionistici italiani.

Se l’operazione sarà formalizzata, Coulibaly rappresenterà il secondo rinforzo del nuovo Foggia, impegnato a costruire una rosa competitiva dopo la riammissione nel campionato di Serie C.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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