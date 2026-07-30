(A cura di Mario Schena). E’ uscito il calendario del Girone C della serie C, quello del Foggia. Da questa mattina in città e nelle località di vacanza tra gli appassionati rossoneri non si parlava d’altro.

Un calendario che per il Foggia parte in salita con quattro gare di fuoco. Crotone in trasferta, Salernitana e Audace Cerignola, una dopo l’altra allo Zaccheria e Monopoli in trasferta. Quattro incontri difficilissimi dove oltre alla qualità dell’organico sarà la condizione fisica a fare la differenza. Saranno tantissimi i derby di Puglia vista la presenza di ben 7 pugliesi nel girone.

Già nelle prime quattro giornate il Foggia ne affronterà due con Audace Cerignola e Monopoli dove nella passata stagione l’invasione di campo di alcuni supporters rossoneri è costato 3 giornate da disputare a porte chiuse ridotte a due successivamente.

Proprio il primo derby con l’Audace Cerignola il Foggia rischia di giocarlo senza tifosi a meno che i ragazzi di Auteri non disputino la gara di coppa Italia in casa scontando una delle due di giornate da disputare senza il pubblico. Derby di fuoco saranno anche quello con il Barletta alla tredicesima giornata, ma il derby dei derby è quello che il Foggia disputerà una settimana dopo, il 15 di novembre, al San Nicola con il Bari. Un derby che va oltre il campionato e la categoria. Bari-Foggia è la storia del calcio pugliese. Nota dolente le trasferte, saranno poche quelle consentite. Di sicuro solo 5 Casarano, Sesto San Giovanni (Inter U23), Picerno (Picerno e Sorrento), Potenza. Quattro in forse, fortemente a rischio Monopoli dopo l’invasione del campionato scorso, Altamura, Cosenza, Crotone. Vietate sicuramente Cerignola, Bari, Barletta, Caserta, Catania, Cava de’ Tirreni, Giugliano, Salerno, Savoia, Scafati. Che si scaldino i motori.

Trasferte: la geografia del sacrificio (e un’eccezione speciale)

Qui arriva il capitolo più amaro. Il Girone C è un girone di distanze tutto sommato brevi. A parte, Crotone, Catania e Cosenza, trasferte come Caserta, Giugliano, Monopoli, Scafati, Savoia, sarebbero tutto sommato agevoli… se non fosse però per quella costante incertezza sulla possibilità di seguire la squadra.

Secondo le stime più realistiche, basate su precedenti e tensioni recenti, la situazione dovrebbe essere questa:

Vietate (10): Cerignola, Bari, Barletta, Caserta, Catania, Cava de’ Tirreni, Giugliano, Salerno, Savoia, Scafati.

In forse (4):.

Consentite (5):.

Cinque trasferte su diciannove in cui i tifosi potranno ragionevolmente sperare di esserci. Il resto sarà (se come ipotizzato dovesse purtroppo essere) silenzio, o al massimo qualche gruppetto isolato di non residenti in Puglia. Un dato che parla da solo: il Foggia, in trasferta, giocherà quasi sempre senza il proprio dodicesimo.

Eppure, proprio questo rende ancora più preziosi i pochi appuntamenti “aperti”. Casarano, Picerno, Sorrento e Potenza non sono solo partite: sono le rare occasioni in cui la curva potrà farsi sentire lontano da casa. Momenti da non sprecare.

C’è però un’eccezione che merita un capitolo a parte. La trasferta contro l’Inter U23, in programma il 20 settembre 2026 (sesta giornata), si giocherà allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni. Per molti tifosi rossoneri che vivono e lavorano al Nord, questa non sarà una trasferta vera e propria, ma quasi una partita casalinga. Chilometri ridotti, possibilità concreta di raggiungere lo stadio senza affrontare notti intere di viaggio, e soprattutto l’occasione tanto attesa di vedere dal vivo la propria squadra del cuore. È facile immaginare che il settore ospiti del “Breda” (e non solo) si tingerà di rossonero, con cori e bandiere che faranno sentire a casa i giocatori anche a centinaia di chilometri dallo Zaccheria. Un piccolo, grande regalo in un calendario altrimenti spietato.

Un calendario che non perdona

Il percorso del Foggia 2026/27 è chiaro: derby infuocati, sfide contro le favorite, e una geografia che mette a dura prova non solo le gambe dei giocatori, ma anche il cuore dei tifosi. Chi crede in questa maglia sa già che la stagione sarà lunga, impegnativa, a tratti solitaria.

Il calendario è pronto. Ora tocca alla squadra, e a chi non molla mai.

A cura di Mario Schena.