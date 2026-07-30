Foggia, via Montegrappa nel degrado: «Il Quartiere Ferrovia non può essere abbandonato»

FOGGIA – Prosegue il malcontento dei residenti del Quartiere Ferrovia, che tornano a denunciare situazioni di degrado urbano e chiedono interventi concreti da parte delle istituzioni. L’ultima segnalazione arriva da via Montegrappa, dove una persona è stata fotografata mentre dormiva sul marciapiede, occupando gran parte del passaggio pedonale.

A rendere nota la vicenda è il gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia, che parla di una situazione ormai ricorrente e invita l’amministrazione comunale a intervenire non solo sul piano del decoro urbano, ma anche dell’assistenza sociale.

«Ora basta – afferma il gruppo –. Si effettuano controlli stringenti sui cittadini che portano a spasso i propri cani e si annunciano sanzioni per chi non rispetta le regole. Nel frattempo, nelle stesse strade, si assiste a persone costrette a dormire sui marciapiedi senza che venga adottata alcuna soluzione concreta».

Secondo i residenti, episodi di questo tipo non rappresenterebbero un caso isolato. Portici, marciapiedi e ingressi di edifici verrebbero frequentemente utilizzati come ricoveri di fortuna, con conseguenti disagi per chi vive e lavora nella zona, tra passaggi ostruiti, rifiuti e condizioni di scarsa vivibilità.

Il comitato sottolinea come la questione non riguardi soltanto il decoro urbano, ma anche la tutela della dignità delle persone che vivono in condizioni di estrema fragilità. Per questo motivo chiede un intervento coordinato che coinvolga servizi sociali, forze dell’ordine e operatori competenti.

«Dove sono i servizi sociali? Dove sono i controlli annunciati? – si domandano i residenti –. Il problema non può essere semplicemente spostato da una strada all’altra, ma affrontato con strumenti adeguati».

Tra le richieste avanzate figurano un maggiore presidio del territorio, interventi di pulizia, percorsi di assistenza per le persone senza fissa dimora e misure che consentano di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici.

Per i residenti del Quartiere Ferrovia è necessario avviare un’azione strutturale che sappia coniugare sicurezza, decoro e inclusione sociale, evitando che situazioni di disagio continuino a ripetersi e incidano sulla qualità della vita dell’intero quartiere.