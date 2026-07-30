Foggia, volontari de 'La Via della Felicità' ripuliscono viale Ofanto e via Pio La Torre

Nuovo intervento di pulizia a Foggia da parte dei volontari dell’associazione La Via della Felicità, che nel pomeriggio di ieri sono entrati in azione nell’area compresa tra viale Ofanto e i giardinetti di via Pio La Torre, con l’obiettivo di restituire decoro a uno spazio frequentato quotidianamente da cittadini e famiglie.

L’attività ha permesso di rimuovere numerosi rifiuti abbandonati tra aiuole, marciapiedi e aree verdi, mettendo in luce una situazione che spesso passa inosservata: anche quando le strade sembrano pulite, osservando con maggiore attenzione emergono materiali lasciati nell’ambiente che compromettono il decoro urbano.

Grazie al lavoro dei volontari, l’area è stata ripulita, offrendo un esempio concreto di partecipazione civica e di attenzione verso il territorio.

Nel corso dell’iniziativa diversi passanti hanno espresso il proprio apprezzamento, fermandosi a ringraziare i volontari per l’impegno profuso e per il contributo offerto alla comunità. Un gesto che conferma quanto le azioni di tutela degli spazi pubblici siano riconosciute e incoraggiate dai cittadini.

Con questo nuovo intervento, l’associazione La Via della Felicità rinnova il proprio impegno nella promozione del senso civico, invitando la popolazione a contribuire, anche attraverso piccoli comportamenti quotidiani, a mantenere più puliti, decorosi e vivibili gli spazi comuni.