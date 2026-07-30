eccovi questa mia vignetta (bonariamente ironica), che è, come potete notare, un omaggio a voi, al grandissimo Arbore e, in un certo qual modo, a certa “foggianità”.
La tavola in questione è datata al 2024 ed è stata pubblicata, nel marzo scorso, sulla rivista (di cultura e attualità) “Diomede” di Capitanata.
Periodico diretto dal vostro concittadino Maurizio De Tullio.
Tuttavia, ho deciso di pubblicarla anche qui, su “Statoquotidiano.it”, perché tra non molte ore sarete “ospiti d’onore” alla trentatreesima Edizione del prestigioso “Premio Hargos Hippium“. Vista l’occasione ho ritenuto opportuno, inoltre, trarre, da quella mia stessa vignetta, anche un altorilievo virtuale (effetto “ceramica smaltata”).
Pertanto, a quella mia illustrazione satirica si aggiunge, ora, una recentissima “creazione digitale”, che si rifà proprio a quella tavola, che ho eseguito, come già detto, due anni fa.
Insomma, melius abundare quam deficere.
Ad ogni modo, spero
sia di vostro gradimento.
In caso contrario, come recita un antico proverbio foggiano:
[…] || MG¹ ‘U ciucce porte ‘a pagghje e ‘u ciucce s’a magne
[‘ʧʊtʧə ‘pɔrtə a ‘paɟɟə ɛ u ‘ʧʊtʧə s-a ‘maɲɲə]
Ndr. L’asino porta la paglia e l’asino se la mangia […]
Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).
Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera”. Periodico (di respiro internazionale) diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line). Premio Speciale della Critica (RAI TRE – Telesette – Circuito Lattemiele), nel 1996, al VIII Festival Nazionale del Cabaret diretto da Nino Frassica.
Da evidenziare come, di recente, è stato pubblicato nel n. 10 (ottobre 2025) del venticinquennale periodico partenopeo “L’Espresso napoletano” (Rogiosi Editore), un interessante scritto riguardante Francesco Granatiero. Il testo in questione, “Francesco Granatiero, la satira tra disegno e ricerca“, presente alle pagine 34, 35 e 36 del citato periodico, ha a corredo ben otto riproduzioni di altrettante tavole eseguite, negli anni, dall’artista manfredoniano.
Si tratta di lavori riguardanti perlopiù Napoli e la cosiddetta “napoletanità”. Ciò in quanto il periodico “L’Espresso napoletano”, diretto attualmente da Rosario Bianco, cerca, da ben venticinque anni, di valorizzare (in Campania e nel resto d’Italia) la storia, la cultura e le tradizioni di Napoli.
Recentemente ha pubblicato “La Memoria del Cavalier Bozzelli. Infamata nella storia” (Sao Ko Kelle Terre Editrice, Tipografi Dauni di Manfredonia). Saggio di taglio narrativo/divulgativo incentrato sulla figura dell’illustre sipontino Francesco Paolo Bozzelli (Manfredonia, 1786 – Napoli, 1864), noto storicamente per essere stato l’autore e l’estensore della Costituzione napoletana del 1848. Volume in cui l’autore esamina approfonditamente le numerose fonti documentali, che hanno contribuito (non poco) a gettare discredito sulla memoria e, soprattutto, sull’operato politico di Bozzelli.