Una raffica di messaggi di cordoglio, pubblicati nel giro di pochi minuti da personaggi noti e rilanciati sui social, ha alimentato la convinzione che Franco Baresi fosse morto. Tra i nomi finiti al centro della vicenda figurano Gerry Scotti, Matteo Salvini, Fabio Caressa e altri volti noti, che hanno espresso pubblicamente il proprio dolore.

In realtà, l’ex capitano del Milan, da tempo alle prese con problemi di salute, è vivo. A chiarire la situazione è stato il Milan, che ha invitato tutti al rispetto della privacy della famiglia, sottolineando il momento particolarmente delicato ma senza confermare alcun decesso.

L’episodio riaccende il dibattito sull’uso dei social network nelle ore più sensibili. La volontà di manifestare vicinanza e partecipazione può trasformarsi, infatti, in una corsa a pubblicare prima degli altri, con il rischio di diffondere informazioni non verificate.

Nel giornalismo, così come nella comunicazione pubblica, la verifica resta il primo dovere. Annunciare la morte di una persona senza conferme ufficiali significa alimentare confusione, generare dolore tra familiari e amici e compromettere la credibilità di chi comunica.

Il caso Baresi rappresenta l’ennesimo esempio di quanto la rapidità dei social possa prevalere sulla prudenza. Il desiderio di essere presenti nella conversazione pubblica non dovrebbe mai sostituire l’accertamento dei fatti, soprattutto quando si parla della vita o della morte di una persona.