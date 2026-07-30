Edizione n° 6143

BALLON D'ESSAI

FRANCO BARESI // “Franco, perdonali”. La fretta di dire addio: il caso Baresi e le condoglianze senza conferme
30 Luglio 2026 - ore  17:05

CALEMBOUR

VIESTE PAGLIALONGA // Vieste, tensione in Consiglio comunale. Paglialonga: “Boicottato per aver scelto la legalità”
29 Luglio 2026 - ore  15:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Santa Maradona Football Club // “Franco, perdonali”. La fretta di dire addio: il caso Baresi e le condoglianze senza conferme

FRANCO BARESI “Franco, perdonali”. La fretta di dire addio: il caso Baresi e le condoglianze senza conferme

Una raffica di messaggi di cordoglio, pubblicati nel giro di pochi minuti da personaggi noti e rilanciati sui social, ha alimentato la convinzione che Franco Baresi fosse morto.

Franco Baresi. Foto: campionicalcio.com

Franco Baresi. Foto: campionicalcio.com

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Santa Maradona Football Club // Sport //

Una raffica di messaggi di cordoglio, pubblicati nel giro di pochi minuti da personaggi noti e rilanciati sui social, ha alimentato la convinzione che Franco Baresi fosse morto. Tra i nomi finiti al centro della vicenda figurano Gerry Scotti, Matteo Salvini, Fabio Caressa e altri volti noti, che hanno espresso pubblicamente il proprio dolore.

In realtà, l’ex capitano del Milan, da tempo alle prese con problemi di salute, è vivo. A chiarire la situazione è stato il Milan, che ha invitato tutti al rispetto della privacy della famiglia, sottolineando il momento particolarmente delicato ma senza confermare alcun decesso.

L’episodio riaccende il dibattito sull’uso dei social network nelle ore più sensibili. La volontà di manifestare vicinanza e partecipazione può trasformarsi, infatti, in una corsa a pubblicare prima degli altri, con il rischio di diffondere informazioni non verificate.

Nel giornalismo, così come nella comunicazione pubblica, la verifica resta il primo dovere. Annunciare la morte di una persona senza conferme ufficiali significa alimentare confusione, generare dolore tra familiari e amici e compromettere la credibilità di chi comunica.

Il caso Baresi rappresenta l’ennesimo esempio di quanto la rapidità dei social possa prevalere sulla prudenza. Il desiderio di essere presenti nella conversazione pubblica non dovrebbe mai sostituire l’accertamento dei fatti, soprattutto quando si parla della vita o della morte di una persona.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commento su "“Franco, perdonali”. La fretta di dire addio: il caso Baresi e le condoglianze senza conferme"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO