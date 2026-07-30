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NOTTE BIANCA Il 7 agosto a Manfredonia torna la Notte Bianca

Le vie di Manfredonia si riempiono di colori e meraviglia.

Il 7 agosto a Manfredonia torna la Notte Bianca

Il 7 agosto a Manfredonia torna la Notte Bianca

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 20:00, torna la Notte Bianca, uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’estate, inserito nel ricco calendario del Manfredonia Festival 2026 e promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico di Manfredonia.

Per una sera la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un programma con musica dal vivo, spettacoli, artisti di strada, animazione ed intrattenimento pensato per grandi e piccoli. Le piazze e gli spazi più suggestivi della città ospiteranno le animazioni di numerosi artisti, mentre le attività aderenti all’iniziativa proporranno un percorso dedicato ai sapori del territorio con stand di street food al prezzo simbolico di 5 euro.

L’evento offrirà anche l’opportunità di riscoprire il patrimonio storico e culturale della città grazie ai due Walking Tours organizzati dalla Pro Loco, in programma con due partenze distinte alle 21:00 ed alle 22.15.

Il programma completo della Notte Bianca sarà illustrato nei prossimi giorni.

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