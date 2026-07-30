SAN SEVERO – Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 89, nel tratto compreso tra San Severo e Apricena, dove un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi sulla carreggiata.

L’incidente si è verificato intorno alle 14:15. Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Focus ha improvvisamente perso aderenza, finendo fuori controllo e ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di San Severo, che hanno prestato le prime cure al conducente, rimasto ferito nell’incidente. Successivamente l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni, il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell’auto. Gli accertamenti sono affidati alle forze dell’ordine intervenute sul posto, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Fonte: YouLive.it.