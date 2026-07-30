Sedici artisti raccontano la patrona di Lucera attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. Dal 3 al 9 agosto la galleria dell’associazione Utò – Lo Spazio della Luce APS, in via Pignatelli 14, ospiterà “Expectatio – Uardànn’ a Santa Marije”, una mostra collettiva inserita nel programma ufficiale della Festa Patronale della città.

L’iniziativa è promossa da Utò – Lo Spazio della Luce APS, con il patrocinio e la collaborazione della Diocesi di Lucera-Troia, del Comune di Lucera e del Comitato Feste Patronali, proponendo un percorso artistico che intreccia memoria, fede e identità cittadina.

Ideata e curata dalla pittrice Cleonice Di Muro, l’esposizione coinvolge sedici artisti, in gran parte lucerini, chiamati a reinterpretare la figura di Santa Maria, patrona della città, attraverso dipinti, fotografie, sculture e altre espressioni artistiche contemporanee.

La mostra prende ispirazione dal profondo legame tra Lucera e la sua patrona, una devozione che affonda le radici nella storia della città e nella figura di Carlo II d’Angiò, il sovrano che nel 1300 trasformò Lucera in Civitas Sanctae Mariae. Al centro dell’esposizione vi è il simbolo della Madonna Nera con il Bambino Gesù, rappresentata dalla storica scultura lignea donata dal re angioino e tuttora custodita nella Cattedrale di Lucera.

Esporranno le proprie opere Vincenzo Astuto, Raffaele Battista, Cleonice Di Muro, Esther Favilla, Giorgia Ferosi, Wanda Giannini, Francesca Inglese, Salvatore Lovaglio, Angelo Pantaleo, Andrea Petrillo, Giuseppe Petrilli, Giuseppe Sambero, Alessandro Tommasone, Viviana Visciani – Velis, VMA e Santa Marjë-Brand.

L’inaugurazione è in programma lunedì 3 agosto alle ore 20, presso la sede di Utò – Lo Spazio della Luce APS. Interverranno il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta, il delegato vescovile alle Feste Patronali e parroco della Cattedrale Santa Maria Assunta don Costanzo de Marco, il presidente del Comitato Feste Patronali Francesco Finizio, la curatrice Cleonice Di Muro e il presidente di Utò – Lo Spazio della Luce APS Alessandro Salvatore.

La mostra sarà visitabile fino al 9 agosto, ogni giorno dalle 19.30 alle 21.

“La festa patronale è un momento di fede e tradizione, ma anche un’importante occasione per valorizzare la cultura e le espressioni artistiche del nostro territorio. Con Expectatio – Uardanne a Santa Marije rinnoviamo il nostro impegno a fare dell’arte uno strumento di dialogo e di partecipazione, capace di custodire la memoria e raccontare, con uno sguardo contemporaneo, l’identità della nostra comunità”, dichiara il presidente del Comitato Feste Patronali di Lucera, M° Francesco Finizio.

Anche il presidente di Utò – Lo Spazio della Luce APS, Alessandro Salvatore, sottolinea il valore dell’iniziativa.

“La mostra Expectatio – Uardanne a Santa Marije costituisce un nuovo tassello di valorizzazione di Lucera, esplicato attraverso il talento artistico espressione di un patrimonio territoriale. Come associazione Utò continuiamo ad operare per far riecheggiare la bellezza che invita ad analizzare il presente sociale e provare a scorgere il futuro. Ringraziamo il Comitato Feste Patronali di Lucera per aver condiviso un progetto che mette in relazione arte contemporanea, memoria e tradizione. Vi aspettiamo per condividere insieme un momento in cui l’arte diventa occasione di incontro, riflessione e appartenenza.”