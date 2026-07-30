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Home // Cultura // Lucera, il sogno di Michela diventa realtà al concerto di Biagio Antonacci. L’omaggio di Azzurro Donna

DIPINTO MICHELA Lucera, il sogno di Michela diventa realtà al concerto di Biagio Antonacci. L’omaggio di Azzurro Donna

Con il dipinto tra le mani, la giovane ha raggiunto il palco, dove lo ha donato ad Antonacci, ricevendo dal cantautore un caloroso abbraccio

Lucera, il sogno di Michela diventa realtà al concerto di Biagio Antonacci. L'omaggio di Azzurro Donna

Lucera, il sogno di Michela diventa realtà al concerto di Biagio Antonacci. L'omaggio di Azzurro Donna

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cultura // Foggia //

LUCERA – Una serata di musica si è trasformata in una storia di emozione, coraggio e speranza. Durante il concerto di Biagio Antonacci a Lucera, la protagonista è stata Michela, giovane affetta da epidermolisi bollosa distrofica, che è riuscita a realizzare un desiderio custodito da tempo: incontrare il cantautore e consegnargli personalmente un’opera d’arte dal profondo valore simbolico.

L’opera è stata realizzata dal fidanzato Nicola, artista che ha scelto di raccontare attraverso un quadro la loro storia d’amore, la forza di Michela e il percorso affrontato insieme. Con il dipinto tra le mani, la giovane ha raggiunto il palco, dove lo ha donato ad Antonacci, ricevendo dal cantautore un caloroso abbraccio tra gli applausi e la commozione del pubblico presente.

Il momento, immortalato in un video condiviso sui social, ha rapidamente raccolto numerosi messaggi di affetto e apprezzamento, diventando il simbolo di una serata che è andata ben oltre l’evento musicale.

A sottolineare il valore della vicenda è Azzurro Donna, movimento impegnato nella promozione di iniziative dedicate all’inclusione, alla solidarietà e alla valorizzazione delle esperienze positive del territorio.

«I sogni sono fatti per essere realizzati. La storia di Michela e di Nicola è la dimostrazione che l’amore, l’arte e la forza d’animo possono superare qualsiasi barriera e qualsiasi difficoltà», afferma Tiziana Fortunato, responsabile cittadina di Azzurro Donna.

«Come Azzurro Donna – prosegue – siamo orgogliose di accendere i riflettori su questa autentica testimonianza di speranza, che ricorda quanto sia importante continuare a credere nei propri sogni e nella bellezza della vita».

L’episodio vissuto sul palco di Lucera rappresenta così molto più di un semplice incontro tra un’artista e una sua fan. È il racconto di una giovane donna che, grazie all’affetto delle persone a lei vicine e alla propria determinazione, ha trasformato un sogno in realtà, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi dell’intera serata.

Lucera, il sogno di Michela diventa realtà al concerto di Biagio Antonacci. L'omaggio di Azzurro Donna
Lucera, il sogno di Michela diventa realtà al concerto di Biagio Antonacci. L’omaggio di Azzurro Donna

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