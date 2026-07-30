Lucera, il sogno di Michela diventa realtà al concerto di Biagio Antonacci. L’omaggio di Azzurro Donna

LUCERA – Una serata di musica si è trasformata in una storia di emozione, coraggio e speranza. Durante il concerto di Biagio Antonacci a Lucera, la protagonista è stata Michela, giovane affetta da epidermolisi bollosa distrofica, che è riuscita a realizzare un desiderio custodito da tempo: incontrare il cantautore e consegnargli personalmente un’opera d’arte dal profondo valore simbolico.

L’opera è stata realizzata dal fidanzato Nicola, artista che ha scelto di raccontare attraverso un quadro la loro storia d’amore, la forza di Michela e il percorso affrontato insieme. Con il dipinto tra le mani, la giovane ha raggiunto il palco, dove lo ha donato ad Antonacci, ricevendo dal cantautore un caloroso abbraccio tra gli applausi e la commozione del pubblico presente.

Il momento, immortalato in un video condiviso sui social, ha rapidamente raccolto numerosi messaggi di affetto e apprezzamento, diventando il simbolo di una serata che è andata ben oltre l’evento musicale.

A sottolineare il valore della vicenda è Azzurro Donna, movimento impegnato nella promozione di iniziative dedicate all’inclusione, alla solidarietà e alla valorizzazione delle esperienze positive del territorio.

«I sogni sono fatti per essere realizzati. La storia di Michela e di Nicola è la dimostrazione che l’amore, l’arte e la forza d’animo possono superare qualsiasi barriera e qualsiasi difficoltà», afferma Tiziana Fortunato, responsabile cittadina di Azzurro Donna.

«Come Azzurro Donna – prosegue – siamo orgogliose di accendere i riflettori su questa autentica testimonianza di speranza, che ricorda quanto sia importante continuare a credere nei propri sogni e nella bellezza della vita».

L’episodio vissuto sul palco di Lucera rappresenta così molto più di un semplice incontro tra un’artista e una sua fan. È il racconto di una giovane donna che, grazie all’affetto delle persone a lei vicine e alla propria determinazione, ha trasformato un sogno in realtà, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi dell’intera serata.