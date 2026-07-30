Grave lutto per Luciano Spalletti. L’ex commissario tecnico della Nazionale e attuale allenatore della Juventus ha annunciato sui social la scomparsa della madre Ilva, venuta a mancare lunedì 27 luglio 2026 all’età di 93 anni.

Con un messaggio carico di commozione pubblicato nella notte su Instagram, Spalletti ha condiviso il dolore per la perdita della madre, ringraziando tutte le persone che gli hanno manifestato vicinanza e affetto in queste ore difficili.

“Sto andando a letto, finisce il primo giorno senza la mia adorata mamma.”

Nel post, il tecnico ha voluto esprimere anche la propria gratitudine per il sostegno ricevuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciano Spalletti (@lucianospalletti)

“Quando l’affetto e l’amicizia sono così forti, riescono a farsi spazio e portare un po’ di respiro anche nel dolore più grande.”

Il messaggio si conclude con un saluto alla madre e una promessa d’amore che ha commosso tifosi e appassionati.

“Oggi senza di voi è stata molto più dura. Grazie di cuore a tutti. Buonanotte mamma, ti amerò per sempre.”

Lo riporta leggo.it.