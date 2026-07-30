Edizione n° 6142

BALLON D'ESSAI

BCC SAN GIOVANNI ROTONDO // Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo. Raccolta oltre il miliardo di euro
30 Luglio 2026 - ore  09:25

CALEMBOUR

VIESTE PAGLIALONGA // Vieste, tensione in Consiglio comunale. Paglialonga: “Boicottato per aver scelto la legalità”
29 Luglio 2026 - ore  15:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il profilo // Luciano Spalletti piange la scomparsa della madre Ilva. “Ti amerò per sempre”

SPALLETTI MAMMA Luciano Spalletti piange la scomparsa della madre Ilva. “Ti amerò per sempre”

Con un messaggio carico di commozione pubblicato nella notte su Instagram, Spalletti ha condiviso il dolore per la perdita della madre

Luciano Spalletti e la mamma

Luciano Spalletti piange la scomparsa della madre Ilva. "Ti amerò per sempre" - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Il profilo // Sport //

Grave lutto per Luciano Spalletti. L’ex commissario tecnico della Nazionale e attuale allenatore della Juventus ha annunciato sui social la scomparsa della madre Ilva, venuta a mancare lunedì 27 luglio 2026 all’età di 93 anni.

Con un messaggio carico di commozione pubblicato nella notte su Instagram, Spalletti ha condiviso il dolore per la perdita della madre, ringraziando tutte le persone che gli hanno manifestato vicinanza e affetto in queste ore difficili.

“Sto andando a letto, finisce il primo giorno senza la mia adorata mamma.”

Nel post, il tecnico ha voluto esprimere anche la propria gratitudine per il sostegno ricevuto.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Luciano Spalletti (@lucianospalletti)

“Quando l’affetto e l’amicizia sono così forti, riescono a farsi spazio e portare un po’ di respiro anche nel dolore più grande.”

Il messaggio si conclude con un saluto alla madre e una promessa d’amore che ha commosso tifosi e appassionati.

“Oggi senza di voi è stata molto più dura. Grazie di cuore a tutti. Buonanotte mamma, ti amerò per sempre.”

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO